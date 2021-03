The Music Journal Brazil Rihanna faturou US$ 600 milhões em 2020 com suas marcas de moda e beleza

De acordo com a Forbes, a estrela pop Rihanna faturou US$ 600 milhões (algo em torno de R$ 3,4 bilhões na cotação vigente) com suas marcas voltadas para a moda e beleza. Com isso, ela se tornou a artista feminina da música mais rica do planeta em 2020.





Rihanna é dona da marca Fenty Beauty, juntamente com a LVMH, que produz maquiagem, além da linha de lingerie Savage X Fenty, que conta com a TechStyle Fashion Group como investidor.

“Apesar de seu sucesso musical, ela fez a maior parte de sua fortuna com Fenty Beauty, a marca de maquiagem que ela possui com o grupo de produtos de luxo LVMH”, analisou a Forbes.

Contudo, a estrela de Barbados contribui muito para fins beneficentes, doando milhares de dólares para causas como o combate ao coronavírus, para os necessitados de Nova York (EUA), para as vítimas de abuso em Los Angeles, além de outras instituições de caridade.

Segundo a Forbes, ela se contra na 33ª posição da lista das artistas femininas mais ricas do planeta, ao lado de nomes como Beyoncé e Céine Dion.