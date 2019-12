Rico também sofre! Lexa mostra mansão em Alphaville inundada pela chuva

Os filhos gêmeos do Erick Jacquin completaram um ano nesta segunda-feira, 23. E como todo bom pai coruja, o jurado do ” Master Chef Brasil ” comemorou a especial data dos pequenos e ainda os vestiu com roupas de chef de cozinha.

arrow-options Reprodução/Instagram Erick Jaquin e os gêmeos Elise e Antoine





“Com vocês a família cresceu ainda mais… Parabéns Elise e Antoine. 1 ano de vida… Amo vocês, meus filhos”, escreveu Erick Jacquin em seu Instagram .

A mãe dos caçulas, Rosângela também fez uma publicação emocionante para Antoine e Elise. “Parabéns, meus amores Elise e Antoine! Hoje eu entendo o amor sem limites, o amor incondicional, o amor de mãe”, escreveu.

Erick Jaquin também é pai de Edouard de 22 anos que é fruto de um outro relacionamento do chef.