Rico Melquiades faz cirurgia por pressão estética. Isso faz bem?

Reprodução Rico Melquiades encara cirurgia e desabafa sobre ser chamado de ‘feio’

O influenciador Rico Melquiades fez um desabafo nas redes sociais após fazer um procedimento cirúrgico no rosto. “Eu fiz esses procedimentos para seguir o padrão que a sociedade pede, infelizmente”, escreveu ele, que mexeu no nariz e na boca. “Não aguentava mais vocês me chamarem de feio no direct, e isso mexe muito comigo”, completou.

Rico Melquiades encara cirurgia e desabafa sobre ser chamado de ‘feio’

“Não cabe a nós dizer se a decisão dele está certa ou errada, mas quando você escolhe trabalhar com a internet e sua vida é exposta, pode surgir comentários desconfortantes, trazendo um efeito muito crucial, e é ai que vai entrar a grande habilidade interna e mental da pessoa em lidar com esses comentários, aprendendo a separar o que pode ser uma crítica construtiva ou não”, analisa o psicólogo Alexander Bez.

“Sabemos que não é fácil lidar com esses comentários, por isso, procurar a ajuda de um psicólogo é muito importante. Psicanaliticamente falando, o que nos importa nesse caso especifico, é como esses comentários atingiram a pessoa, levando a ter uma construção facial diferenciada, querendo modificar algo em si, só para agradar o olhar dos outros, assim trazer arrependimentos futuros, por isso, buscar em primeiro lugar ajuda psicológica, para depois tomar decisões que deixaram resultados para a vida toda”, recomenda o profissional.

Já a médica especializada em estética, Fernanda Nichelle, diz que existem grandes riscos em realizar um procedimento estético, apenas para melhorar a estética física.

“Existem muitos casos onde os paciêntes costumam procurar o médico especialista, já com um resultado em mente, que quer alcançar e muitas vezes guiado por uma foto com antes e depois, feito na internet, o que é perigoso, pois pode trazer resultados inestéticos, junto de uma frustração”, comenta.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher