“Rico ganha A Fazenda, Day fica em segundo e Mileide em terceiro”, diz pesquisa

Após dois meses de “A Fazenda”, é possível dizer que a competição já teve muitos revezes. O mais recente diz respeito à mudança de favoritismo, tornando o influenciador digital Rico Melquiades o mais indicado a levar R$ 1,5 milhão para casa. Pelo menos, é o que garante um estudo feito pela Betfair.net.

A empresa avaliou os peões que ainda se encontram confinados na décima terceira edição do reality show da RecordTV, sob o comando de Adriane Galisteu, e apontou o ex-participante do “De Férias com o Ex”, da MTV, considerado no início o grande vilão, como grande favorito com 26%. Colado nele está Dayane Mello, que se livrou da décima eliminação na noite desta quinta-feira (25), com 21%.





Vale ressaltar que a modelo, que integrou o elenco do ”Grande Fratello Vip”, o ”Big Brother da Itália”, começou bem, mas, devido aos últimos acontecimentos, como o episódio da jaqueta rasgada, caiu para a segunda posição e ficou com 21% de preferência. Já Mileide Mihaile deu as caras no terceiro lugar do ranking com 12% de chances de virar o jogo.

Na sequência, vieram Sthefane Matos (8%), Bil Araújo (7%), Solange Gomes (5%), Dynho Alves (4%), MC Gui (4%), Aline Mineiro (2%) e Marina Ferrari (2%).