Richarlison passa três dias de “férias” em Nova Venécia

Depois de participar da Copa América, competição encerrada na noite de sábado, dia 10, o atacante veneciano, Richarlison, está em Nova Venécia, onde permanecerá até terça-feira, dia 13, em descanso, antes de embarcar para Tóquio, no Japão, onde defenderá a seleção olímpica do Brasil, nas olimpíadas deste ano.

A chegada do craque da seleção brasileira a Nova Venécia, vem sendo comemorada pelos moradores do município veneciano e vários deles vêm postando fotos com Richarlison nas redes sociais.

Richarlison está aproveitando a estadia de três dias em Nova Venécia para rever familiares e amigos e visitar seus empreendimentos no município, como o Cidade Hotel e o futuro estádio que está sendo erguido no bairro Aeroporto, que tem previsão de estar concluído no primeiro semestre do ano que vem, com capacidade inicial para abrigar 3.000 pessoas, sentadas.

(*Rede Notícias)