Richarlison é homenageado com mural e atrai multidão em Nova Venécia

Prefeitura de Nova Venécia, cidade natal do jogador, eternizou em um painel o icônico gol de voleio do pombo na Copa do Mundo do Catar

Uma multidão se reuniu nesta quinta-feira (8) em uma praça em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, para a inauguração de um painel em homenagem ao jogador capixaba Richarlison. O craque do Tottenham e da Seleção Brasileira está em sua cidade natal durante as férias do futebol inglês e participou do evento.