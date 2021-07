Richard Branson sorteia viagem turística ao espaço; veja como participar

Reprodução Richard Branson anuncia sorteio de viagem ao espaço com a Virgin Galactic

Depois de Richard Branson completar a primeira missão turística ao espaço neste domingo (11), o bilionário dono da Virgin Galactic anunciou o sorteio de uma viagem no início de 2022.

Branson revelou que a empresa fez parceria com a plataforma de arrecadação de fundos Omaze para enviar o vencedor e um amigo no voo espacial a bordo da VSS Unity, mesma espaçonave em que Branson viajou.

Os felizardos também poderão fazer um tour pelo Espaçoporto América, no Novo México, nos Estados Unidos, ao lado de Branson. “Com direito a usar meu chapéu do Willa Wonka (personagem do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate). E prometo muito chocolate na fábrica (risos)”, brincou o bilionário.

O sorteio também é uma arrecadação de fundos para a organização sem fins lucrativos Space for Humanity. Quanto mais as pessoas doarem, mais chances terão. O sorteio termina no dia 1º de setembro e o anúncio será realizado no dia 29 do mesmo mês.

A inscrição acontece pelo site da Omaze e é necessário ter mais de 18 anos para participar. O vencedor e o convidado precisarão comprovar que estão vacinados contra a Covid-19 .

Richard Branson faz história

A decolagem foi realizada no Espaçoporto América, no Novo México, nos Estados Unidos. Sob as asas de seu porta-aviões, na “nave-mãe” VMS Eve, a VSS Unity alcançou a altitude de cerca de 15 mil metros até acionar seu próprio motor e chegar ao espaço em uma trajetória suborbital.

A fase em microgravidade – quando o veículo atinge o topo de seu caminho suborbital – durou em torno de quatro minutos. O pouso aconteceu às 12h40.

Na manhã deste domingo (11), Branson publicou uma foto ao lado de Elon Musk , CEO da SpaceX . “Grande dia pela frente. Ótimo para começar a manhã com um amigo. Sentindo-se bem, sentindo-se animado, sentindo-se pronto”, escreveu ele no Twitter.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready. Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST. @virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8 — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

Rival de Richard Branson, Jeff Bezos decola no dia 20

Além de Branson, a tripulação contou com Beth Moses, instrutora chefe de astronautas da Virgin Galactic, Colin Bennett, engenheiro líder de operações da Virgin Galactic, e Sirisha Bandla, vice-presidente de relações governamentais e operações de pesquisa da empresa. O VSS Unity foi pilotado por Dave Mackay e Michael Masucci, com CJ Sturckow e Kelly Latimer pilotando o VMS Eve.

Branson fez seu voo espacial apenas nove dias antes de outra empresa, a Blue Origin , atingir um marco semelhante com seu veículo suborbital New Shepard.

A Blue Origin espera enviar seu chefe – Jeff Bezos , o bilionário fundador da Amazon – ao espaço em 20 de julho, junto com uma pequena equipe.

Bezos irá decolar no dia do 52º aniversário do primeiro pouso tripulado na Lua , a missão Apollo 11, que aconteceu em 1969. Recentemente, Branson negou que ele e Bezos estejam competindo para chegar primeiro ao espaço. Já Bezos permaneceu em silêncio sobre o assunto.