Ricardo Vianna se declara após mergulho de Lexa em Arraial do Cabo: ‘Orgulho’

O ator Ricardo Vianna usou as redes sociais para se declarar à esposa, a cantora Lexa, após acompanhá-la em um mergulho no mar. Encantado com o momento, ele compartilhou um registro da experiência e destacou a emoção de ver a artista explorando o fundo do oceano.

“Apresentando o mar por uma outra ótica! O mundo embaixo d’água é tão perfeito e fico todo bobo vendo você amar, admirar e até rezar lá embaixo. O mar ganhou mais uma protetora. Te amo”, escreveu o ator, evidenciando o orgulho pela nova conquista da companheira.

O mergulho faz parte de um curso que Lexa ganhou de presente do marido. As aulas foram realizadas em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, destino conhecido pelas águas cristalinas e pela prática de atividades subaquáticas.