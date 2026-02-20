Ricardo reforça compromisso com 78 municípios e destaca gratidão e lealdade

Já no início da viagem de três dias por cinco municípios das regiões Noroeste e Norte do Espírito Santo, o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, fez questão de enfatizar que o Governo do Estado mantém um olhar atento e permanente para os 78 municípios capixabas.

Em Boa Esperança, durante fala pública, Ferraço ressaltou que a lealdade é um princípio inegociável em sua atuação. Segundo ele, governar exige responsabilidade compartilhada, espírito público e compromisso com resultados concretos.

“Por princípio, a gratidão é um valor que você não pode e não deve abrir mão. Comigo só há de colher gratidão, lealdade e caráter para dar continuidade a tudo que nós estamos construindo coletivamente, com muita presença e diálogo. Além de fazer gestão, além de fazer um exercício da política, nós precisamos manter os bons princípios e os bons valores”, reforçou.

Na primeira cidade do Noroeste capixaba, a agenda conjunta do Governo do Estado com a Prefeitura de Boa Esperança resultou na entrega de obras e no anúncio de novos investimentos nas áreas de infraestrutura, saneamento, educação e adaptação às mudanças climáticas.

“Nosso compromisso é com cada cidadão capixaba, com as pessoas, estejam elas residindo no interior ou na Região Metropolitana. Trabalhamos com rumo e com ritmo, e é possível até ampliar esse ritmo, porque a casa está organizada e estruturada para darmos sequência ao trabalho do governador Renato Casagrande, aquele com quem tenho muita honra de estar junto, de ser seu vice-governador. Estou renovando, sim, o compromisso em dar continuidade e ampliar o ritmo. De mudança nós conhecemos. Não é mudança apenas para discurso, é mudança com trabalho, entregas e resultados. Avaliem e comprovem onde o Espírito Santo estava e onde está hoje”, destacou.

Boa Esperança abriu a agenda na quinta-feira. Já Nova Venécia, Vila Pavão, Marilândia e Colatina recebem, entre sexta-feira e sábado, o governador e o vice-governador, com programação que inclui entregas de obras, serviços e assinaturas de ordens de serviço e parcerias com as prefeituras.

“Reafirmo que o olhar é atento e permanente para os 78 municípios do Espírito Santo. Por certo, todos nós ajudamos e contribuímos muito, e é para isso que precisamos estar mobilizados, porque assim ninguém segura o Espírito Santo, ao continuar governando com humildade, com diálogo, valorizando os nossos municípios. Tratamos responsabilidade fiscal como meio e não como fim para termos a capacidade de realizar investimentos transformadores. Por isso tenho dito que o Espírito Santo é o Brasil que dá certo. Viva Boa Esperança e viva o Espírito Santo”, comemorou o vice-governador.

De acordo com a agenda oficial, nesta sexta-feira os compromissos ocorrem em Nova Venécia (manhã) e Vila Pavão (tarde). No sábado, as atividades serão em Marilândia (manhã) e Colatina (tarde).

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!

Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp