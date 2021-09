Ricardo Nunes participa de reunião sobre melhoria nos salários do funcionalismo

Roda Viva – TV Cultura Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

Em reunião de secretariado e presidentes das empresas municipais, o prefeito Ricardo Nunes discutiu na manhã desta quinta-feira (2/9) medidas de modernização e valorização do servidor municipal. Foram apresentadas propostas para reestruturação das carreiras de nível básico e nível médio, de cargos em comissão, otimizações, revalorizações e gratificações ao funcionalismo.

Com as medidas, pretende-se, entre outras ações, adequar e incrementar a força de trabalho, com a possibilidade de abertura de novos concursos públicos para as áreas mais demandadas, implantação de programas de residência para atração de talentos, além da revisão da política de abonos e licenças.

A ideia é adequar o funcionalismo público municipal para as demandas da cidade de São Paulo, atraindo mão de obra qualificada e racionalizando a utilização do recurso público, com medidas como, por exemplo, a revalorização do inicial da carreira e a redução do tempo na categoria de dois para um ano e meio para a progressão. As medidas agora serão apresentadas aos vereadores para a sua apreciação.