Ricardo Ferraço participa da assembleia da maior cooperativa de café conilon do Brasil

O governador do Estado em exercício, Ricardo Ferraço, participou, na manhã desta sexta-feira (21), da assembleia geral ordinária da Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel), maior cooperativa de café conilon do Brasil, sediada no município de São Gabriel da Palha. Ferraço abordou sobre as impressões obtidas durante a recente missão técnica ao Vietnã, além da importância do setor para a economia capixaba.

“Estive no Vietnã em uma missão, juntamente com comerciantes e produtores rurais, para conhecer o sistema de produção, pois eles são os maiores produtores do mundo. Se o Espírito Santo fosse um país só perderíamos para o Vietnã. Mas, depois de tudo que vi, tenho a confiança em dizer que nós estamos no caminho certo e muito à frente. Estamos em um grau de evolução maravilhoso” disse Ferraço.

Durante a missão “Vietnã Coffee Experience”, a comitiva capixaba conheceu a produção, estoque e logística do maior produtor de canéfora do mundo. Juntos, Brasil e Vietnã respondem por quase 70% da produção global de canéfora, que inclui o Conilon, em que o Espírito Santo responde por 75% da produção nacional. No início do ano, o embaixador do país asiático no Brasil fez uma visita ao Palácio Anchieta para estreitar relações diplomáticas, comerciais e culturais entre o Vietnã e o Estado.

“A diferença é que o Vietnã tem 600 mil produtores, enquanto nós temos aproximadamente 10% disso. Só que nossas lavouras são mais produtivas e com muito mais qualidade. Lá, a terra pertence ao governo, não tem propriedade privada, ou seja, é programa de renda mínima, pois as propriedades são em média de um hectare e não têm previsão de crescimento. Assim, o trabalho do Governo do Estado, do Incaper [Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural], da Cooabriel e demais cooperativas faz com que o Café Conilon capixaba seja imbatível”, pontuou o governador em exercício.

Ainda durante o evento, Ferraço enfatizou a importância da cafeicultura para a economia capixaba. “Temos a maior cooperativa de Café Conilon do Brasil ajudando nossos produtores e que foi recentemente premiada pelas suas boas práticas de gestão e governança. Sei que não é fácil obter esse reconhecimento e demonstra também a forma que tratam os associados. Ver uma assembleia com esta é um grande aprendizado, principalmente pela transparência e a defesa dos interessados dos cooperados. No ano passado, a Cooabriel gerou mais de R$ 100 milhões em ICMS, recursos esses que podemos desenvolver várias políticas públicos”, observou.

O governador em exercício anunciou que será lançada na próxima semana a Operação Colheita 2025. O objetivo é aumentar a segurança para o trabalhador do campo capixaba, prevenindo crimes nas regiões produtoras e com grande circulação de pessoas e mercadorias. “É uma política pública importante na área da Segurança Pública, onde iremos reforçar o efetivo e as patrulhas rurais. É uma resposta clara a quem está pensando em cometer crime nessa região, principalmente com o preço que está a saca de café. Vamos dar todo o suporte que nossos produtores merecem neste momento da colheita do café”, afirmou.

Também estiveram presentes, o presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello; a deputada estadual Raquel Lessa; os secretários de Estado, Enio Bergoli (Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca) e Guerino Balestrassi (Recuperação do Rio Doce); além do prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha.

