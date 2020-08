Ricardo Eletro: sete lojas são fechadas e 105 funcionários demitidos no ES

O condutor da motocicleta morreu no local do acidente; o motorista do carro de passeio testou positivo para consumo de álcool

Um acidente entre um carro de passeio e uma motocicleta terminou em morte, na ES-164, na Zona Rural de Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta sexta-feira (7). Testemunhas afirmaram que os veículos seguiam sentidos opostos quando o carro invadiu a contramão e se chocou com o motociclista.

O resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o condutor da moto morreu no local. O motorista do carro de passeio realizou o teste do bafômetro e teve resultado positivo para consumo de bebidas alcoólicas. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro.

(*Tv Gazeta)