Ricardo Connti leva curso para a Cidade das Artes, no Rio, com apoio de Serrado

Divulgação Marcelo Serrado e Ricardo Connti





Em tempos onde as filmadoras deixaram de ser usadas apenas para a arte e tornaram-se instrumento de reuniões on-line, aulas, consultas, divulgação de emprego e outras funções, o ator e diretor Ricardo Connti ampliou as fronteiras do projeto “O Poder da Câmera”.

A empreitada ganhou uma nova casa e chega à Fundação Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, por meio do apoio do diretor artístico Marcelo Serrado. Ricardo e Marcelo já atuaram juntos no filme “Crô” e no musical “Tom e Vinícius” e repetirão a dobradinha.





“A princípio, foi elaborado para o desenvolvimento e preparação de atores, mas, durante a pandemia, se tornou mais amplo, desenvolvendo qualquer outro profissional que precisasse se reinventar. Quando falei com o Marcelo, ele logo abraçou a ideia e levou até a Fundação”, contou Ricardo, conhecido também por seu ofício de preparador de elenco em sucessos como o especial de Natal da Globo, “Juntos a Magia Acontece”, que, inclusive, foi premiado em Cannes, e consultor para intérpretes, como Jesuíta Barbosa em “Verão 90”.

A estreia é nesta terça (17), e a oportunidade se estende até dezembro, com turmas para todas as idades.