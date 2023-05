Ricardo Bellino lança primeiro livro de ficção com ajuda do ChatGPT

Divulgação Inverdades Perigosas, novo livro de Ricardo Bellino

O empresário e empreendedor Ricardo Bellino lança nesta terça-feira (16) seu primeiro livro de ficção, escrito em parceria com o sistema de inteligência artificial ChatGPT .

Conhecido no mundo dos negócios e empreendedorismo, Bellino agora se aventura no universo da ficção. “Depois de publicar 15 livros em 10 países sobre minhas aventuras de negócios, eu tive um evento que me provocou um momento criativo para criar meu primeiro livro de ficção, com a ajuda do ChatGPT”, afirma.

Intitulado “Inverdades Perigosas”, o livro conta a história envolvente e emocionante de Victor e Ana, um casal que luta para manter seu amor vivo e superar os desafios do relacionamento. Com diálogos cativantes e cenas de tirar o fôlego, o livro promete envolver e emocionar os leitores. “É um romance que fala sobre traição, ciúmes e terapia de casal de amantes”, descreve Bellino.

O prefácio do livro foi todo escrito pelo próprio ChatGPT. “Aqui, apresentamos um novo conceito: a humanização da inteligência artificial. Isso significa que a tecnologia deve ser desenvolvida com um propósito claro de ajudar as pessoas a terem vidas melhores e mais felizes. E é exatamente isso que a história de Victor a Ana nos ensina”, diz trecho escrito pela inteligência artificial.

O livro fica disponível a partir desta terça-feira exclusivamente no portal iG. Bellino afirma que a história promete agradar leitores que gostam de histórias de amor com muita emoção. Para ler, clique neste link .

Fonte: Tecnologia