Riachuelo retira roupa que se assemelha a uniforme nazista do catálogo

A Riachuelo irá retirar do catálogo roupas que remetem ao perídos do nazismo, onde os prisioneiros usavam um uniforme semelhante nos campos de concentração, após ser alvo de várias críticas nas redes sociais.

“Nós, da Riachuelo, prezamos o respeito por todas as pessoas e esclarecemos que, em nenhum momento, houve a intenção de fazer qualquer alusão a um período histórico que feriu os direitos humanos de tanta gente”, escreve a empresa em comunicado.

“A escolha do modelo das peças e da cartela de cores realmente foi uma infelicidade, e gostaríamos de reforçar que todas as peças já estão sendo retiradas das nossas lojas e ecommerce. Entendemos a sensibilidade do assunto, agradecemos o alerta trazido pelos nossos consumidores e pedimos desculpas a todas as pessoas que se sentiram ofendidas pelo que o produto possa ter representado.”

Nas redes sociais, muitos usuários acusaram a empresa pela falta de noção ao retratar a peça, como forma violenta ao período da época. “Tá faltando história- e noção para os estilistas da Riachuelo.”, disse uma usuária, “De fato, há uma triste e deplorável coincidência…”, comentou outro, “Estética agressiva pra gerar polêmica no marketing é algo tão comum que chega a ser bizarro de doente”, pontou outro.

Alguns internautas fizeram algumas comprações dos uniformes utilizados pelos nazistas e ao mesmo pijama que o presidente Getúlio Vargas usou no dia em que cometeu seu suicídio.

