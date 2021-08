Ri Happy abre mais de 2 mil vagas temporárias para Dia das Crianças

Reprodução: iG Minas Gerais Vagas são destinadas para 20 estados e Distrito Federal

A Ri Happy anunciou a abertura de mais de 2 mil vagas de trabalho temporário para lojas do grupo em 20 estados e no Distrito Federal. As oportunidades serão destinadas para auxiliares de loja, estoque e caixa.

De acordo com a empresa, os selecionados serão alocados em lojas da Ri Happy e PB Kids. Os candidatos vão trabalhar nas lojas entre os dias 1º e 14 de outubro, época em que é registrado o aumento de vendas na loja devido ao Dia das Crianças.

A empresa não informou quais são os pré-requisitos para o envio do currículo. As inscrições devem ser feitas no site do grupo até 30 de setembro.

Dia das Crianças

Com o avanço do processo da vacinação e a retomada econômica, o setor varejista acredita que o Dia das Crianças será o termômetro do comércio para o Natal. Segundo entidades ouvidas pelo iG, a expectativa é que as vendas em 2021 seja parecida ao que foi registrada em 2019. Devido à pandemia, as lojas registraram queda nas vendas no ano passado.

O setor também deve ser aquecido pelas contratações temporárias e fixas. Associações comerciais acreditam que a oferta de emprego será maior que nos últimos anos e grandes redes poderão optar pela efetivação dos funcionários temporários.