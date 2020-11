Reprodução: Alto Astral Rezas milagrosas: 4 orações para te ajudar a encontrar felicidade e paz

Já percebeu que, ao passar por uma situação desafiadora, tudo piora se você não cultivar a paciência? Adquirimos problemas físicos e espirituais e, ao invés de atrairmos forças para enfrentá-los focando na solução, só ficamos mais cansadas e impossibilitadas. Por isso, existem algumas rezas milagrosas ideais para afastar os males da sua vida e atrair alegria… Basta acreditar e pedir com muita fé. Confira as orações e acalme seu coração!

Orações poderosas para enfrentar desafios e atrair positividade

Para passar bem o dia

“Maria, minha querida e terna Mãe, colocai vossa mão sobre minha cabeça. Guardai minha mente, coração e sentidos, para que eu não cometa o pecado. Santificai meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, para que eu possa agradar a vós e a vosso Jesus e meu Deus. E, assim, possa partilhar da vossa felicidade no Céu. Jesus e Maria, dai-me vossa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!”

Para ter esperança

“Senhor, que jamais desistamos de vos seguir, deixemos de ter esperança de um amanhã melhor pois, se estais conosco, lançaremos nossas redes quantas vezes for necessário, sempre no otimismo de que conseguiremos tudo o que almejamos se estivermos unidos a vós e vivendo a vossa vontade. Sabeis sempre o que nos é melhor. Senhor, dai-nos uma sincera entrega, abandono, confiança total em vós, pois nada vos entristece mais do que nossa falta de confiança em vosso tão santo e perfeito amor. Senhor, percebo que não valorizo a paz , se não passo antes pela dor. Ensinai-me a ser sempre grato, não me detendo no que nos falta, mas em tudo que me concedeis por vossa imensa bondade. Que após a dor de um santo calvário, conheça a alegria de uma feliz e santa ressurreição. Amém!”

Para encontrar felicidade

“Senhor, feliz quem não segue as ideias dos maus, nem vai andando em caminhos errados. Feliz é quem segue e procura sempre a sua lei, Senhor. Será como a árvore bem regada e verde, coberta de flores e cheia de frutas. Senhor, não quero ser folha seca como os maus. Eles não são felizes, nem trazem felicidade.”

Súplica e agradecimento

“Senhor Deus, sabedoria infinita e pai de misericórdia. Dá-me no dia de hoje a fé necessária para vencer os descrentes de tuas palavras. Seja no dia de hoje, o leme do meu barco, para que eu possa me conduzir pelo caminho correto, evitando os desvios. Tira-me o peso dos erros cometidos, para que eu, não mais me martirize pelas injustiças causadas aos outros e, saiba a todo o momento, que não vou e não posso pecar mais e, escolha para mim, o caminho correto. Ensina-me agora, já, hoje e sempre a ser merecedor da confiança que em mim depositas. Para que eu possa viver e ser feliz sempre, dedicando-me ao meu semelhante e, acima de tudo, dando glória a ti Senhor. Obrigado meu Deus. Muito obrigado. Amém!”

