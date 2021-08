Reynaldo Gianecchini é recebido por Dani Faria Lima para café da manhã saudável

TZ Assessoria/Collab Produções Reynaldo Gianecchini é recebido pela healthy chef Dani Faria Lima





Quem acompanha a vida de Reynaldo Gianecchini por meio das redes sociais ou da televisão sabe quanto ele é um entusiasta da boa alimentação e do bem-estar. Nisso, tem muito em comum com Dani Faria Lima, profissional prestigiada no meio digital e expert em comida saudável.





Agora imagine os dois falando sobre gastronomia! Pois bem, nesta terça (17), ela o recebeu em um espaço incrível, localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e conversaram bastante enquanto executava os pratos. E o ator, que já passou por várias fases alimentares e vem fazendo uma dieta cetogênica, contou um pouco desse e de outros temas.

TZ Assessoria/Collab Produções Reynaldo Gianecchini e Dani Faria Lima





A mesa foi composta por versões 100% naturais e low carb de pratos tradicionais e algumas opções mais atípicas, tudo aprovado pelo paladar de Giane. Por fim, mas não menos importante, o passo a passo das receitas e a entrevista serão disponibilizadas, em breve, no YouTube.