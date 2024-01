Marcia Fervienza Revoluções começam neste sábado com a entrada de Plutão em Aquário

Dia 20 de janeiro de 2024: anote aí. É quando começa o trânsito de Plutão em Aquário. O planeta mais profundo e transformador da Astrologia muda para o signo mais revolucionário e tecnológico do zodíaco

O trânsito de Plutão em Aquário vai durar 20 anos. Ou seja, não é de uma hora para outra que ele vai chegar na sua vida.

Sendo tão importante, neste artigo nós vamos juntos entender, ponto a ponto, o que é o trânsito de Plutão em Aquário, seus significados, como percebê-lo e, principalmente, aprender qual a área do seu Mapa vai receber Plutão .

Fases do trânsito de Plutão em Aquário

O trânsito de Plutão em Aquário tem algumas fases. Cada uma delas vai revelando aos poucos o que pode acontecer na sua vida:

Fase 1: de 23/03 a 11/06/2023 – Plutão fez a primeira passagem por Aquário. É como se nesse período você pudesse experimentar o que vai acontecer na sua vida nos próximos 20 anos. Você lembra o que ocorreu

Fase 2: de 20/01 a 01/09/2024 – temos a segunda entrada. É como uma prova maior sobre os tipos de transformações que você pode viver nas próximas duas décadas.

Fase 3: de 19/11/2024 até 2043 – Plutão entra em definitivo em Aquário, que vai durar 20 anos.

Fase 4: em 2043, o início do fim – Plutão começa a deixar Aquário e, aos poucos, inicia o trânsito por um novo signo.

Toda mudança profunda e duradoura leva tempo . Nada que mantenha a mesma posição, com o mesmo status ou o mesmo poder por anos é desgarrado da noite para o dia. Isso explica porque nem todo mundo vai sentir de cara esse trânsito.

Aquele padrão que você construiu ao longo de uma vida, pode precisar de algumas décadas para ser desconstruído.

Plutão no Mapa x Plutão em trânsito

Há diferenças enormes entre Plutão no Mapa e um trânsito de Plutão. entenda:

Plutão no Mapa

Quando você nasceu, uma fotografia do céu foi feita. Essa fotografia é seu Mapa e mostra onde estava cada planeta e cada signo no céu. Por isso, seu Mapa é único e vale para a vida toda.

No seu Mapa Astral, Plutão está ativando um signo e uma casa astrológica. Isso nunca vai mudar. Plutão no Mapa Astral vai mostrar questões sobre sua personalidade.

Para a Astrologia, Plutão representa seu poder pessoal, mas também a sombra da sua personalidade. Ou seja, ele vai mostrar quem você é e como você pode evoluir a partir das suas fraquezas.

Trânsito de Plutão

Plutão continuou a se mover no céu depois que você nasceu. Esses movimentos levam Plutão a entrar e sair de signos em períodos longos de anos. Isso é um trânsito astrológico . Um trânsito astrológico traz previsões para as nossas vidas, diferente do Mapa que fala das nossas características.

Plutão rege as mudanças profundas e radicais, muitas vezes significando eventos intensos e impactantes. Ao transitar por um signo, Plutão vai “pegando emprestado” as características desse signo para fazer seus processos de transformação.

Ao se mover por um signo, assim como outros planetas, Plutão ativa a área do Mapa de uma pessoa, trazendo previsões específicas.

Simbolicamente, de acordo com a Astrologia, Plutão está ligado ao ciclo de morte e renascimento, representando o fim de uma fase e o início de outra.

Por isso, agora, durante os 20 anos de Plutão em Aquário, cada pessoa vai experimentar esse tipo de transformação em uma área da vida, essa área que Plutão vai ativar (vamos explicar em seguida, mais abaixo).

A soma de Plutão com Aquário

Um trânsito de Plutão é como uma bomba atômica, que com um simples apertar de botões representa a vida e a morte. Ou seja, é um momento que exige o novo a partir de um corte radical com o passado.

Porém, no processo de abrir um novo capítulo na sua vida, Plutão pode remover com o poder de uma força atômica qualquer coisa que impeça você de “mudar de assunto” ou aprisione você em alguma forma (duas temáticas bem aquarianas).

Como falamos antes, o trânsito de Plutão traz todos os significados desse planeta com as características do signo por onde está passando.

Por isso, agora vamos entender o que significa Plutão e, na sequência, Aquário para, então, compreendermos a soma entre os dois:

Plutão: o fim e o fatal

Na Astrologia, Plutão representa a finalidade e a fatalidade, mas também a obsessão. Esse planeta lida com a mecânica cármica da morte e do renascimento.

Por isso, os trânsitos de Plutão podem trazer perdas, mas também, renascimentos . Assim como um despertar para outro nível de consciência sobre os assuntos daquela área da sua vida por onde o planeta vai passar (veja lá no final do artigo!).

Aquário: modernização e rebeldia

Aquário rege liberdade, direitos e contestações bem como a rebeldia, tecnologias e modernidades.

Este signo está ligado ao que é imprevisível e das atitudes desconcertantes em relação às expectativas.

Este é o signo da contestação e da discórdia, mas também representa a liberdade dos velhos paradigmas e o rompimento com os padrões tradicionais.

Trânsito de Plutão em Aquário: previsões que todo mundo pode sentir

Agora que entendemos o que Plutão representa e o que Aquário significa, podemos ter uma ideia mais profunda sobre o trânsito de Plutão em Aquário. Estas são algumas previsões:

Obsessão pelo novo : pode ser algo muito forte que veremos nestas próximas duas décadas.

: pode ser algo muito forte que veremos nestas próximas duas décadas. Aumento de extremismos , polaridades, teorias conspiratórias e desconfianças sobre o que é diferente.

, polaridades, teorias conspiratórias e desconfianças sobre o que é diferente. Ganhar dinheiro : Plutão é o rei das profundezas e do submundo. E o que existe no subsolo? Minério! Ouro! Então, sim, dá para ganhar dinheiro na área que você vai viver Plutão (que você vai entender melhor abaixo).

: Plutão é o rei das profundezas e do submundo. E o que existe no subsolo? Minério! Ouro! Então, sim, dá para ganhar dinheiro na área que você vai viver Plutão (que você vai entender melhor abaixo). Ruptura com valores antigos : como sociedade, é possível que alguns valores “ultrapassados” morram para novos nascerem. Ou seja, isso pode incluir hierarquias nas empresas, processos burocráticos, tratados internacionais, etc.

: como sociedade, é possível que alguns valores “ultrapassados” morram para novos nascerem. Ou seja, isso pode incluir hierarquias nas empresas, processos burocráticos, tratados internacionais, etc. Revolução tecnológica : a internet e a tecnologia são regidas por Aquário e, por isso, esta pode ser a grande fase da inteligência artificial, desde sua evolução até os seus riscos, mas também energia sustentável e nas comunicações.

: a internet e a tecnologia são regidas por Aquário e, por isso, esta pode ser a grande fase da inteligência artificial, desde sua evolução até os seus riscos, mas também energia sustentável e nas comunicações. Revoluções políticas: há possibilidade de mudanças significativas nos sistemas políticos, levando a reformas ou revoluções em nível global.

há possibilidade de mudanças significativas nos sistemas políticos, levando a reformas ou revoluções em nível global. Descobertas científicas surpreendentes: avanços científicos disruptivos e descobertas inesperadas podem ocorrer, especialmente em áreas como a exploração espacial e biotecnologia.

avanços científicos disruptivos e descobertas inesperadas podem ocorrer, especialmente em áreas como a exploração espacial e biotecnologia. Mudanças nas crenças e filosofias: pode haver movimento em direção a uma mentalidade mais progressista, com mudanças nas crenças culturais e filosofias dominantes, abrindo espaço para ideias mais progressistas e inclusivas.

pode haver movimento em direção a uma mentalidade mais progressista, com mudanças nas crenças culturais e filosofias dominantes, abrindo espaço para ideias mais progressistas e inclusivas. Transformações no processamento de dados: desenvolvimentos revolucionários em comunicação e acesso à informação podem surgir, transformando a maneira como interagimos e processamos dados.

Mas sabemos que a transformação e o desenvolvimento só podem acontecer se olharmos honestamente para o que está acontecendo. Todo problema ignorado sob a batuta de Plutão escala e se intensifica a níveis intoleráveis, exigindo a transformação.

Como se preparar para este momento

Com Plutão, o mergulho é fundo, e pode doer. São 20 anos de transformação, não necessariamente essa dor dura 20 anos. Depende se você se preparou para este momento.

O que eu posso dizer para se preparar para um Trânsito de Plutão em Aquário é: vá fundo. Mergulhe nessa transformação. E se a área da sua vida que foi transformada ainda estiver doendo, é porque Plutão ainda está atuando, ainda tem coisa para mexer ali. Mudanças “meia boca” não vingam com Plutão .

Isso porque quando Plutão terminar seu trabalho na nossa vida algo totalmente novo nasceu. E isso pode ser muito bom… se você se preparar.

Se preparar não significa controlar. Significa cuidar das suas emoções, cuidar da sua energia, ou seja, cuidar de você para que você possa receber Plutão e as transformações necessárias que chegam.

Seu desafio gira em torno de começar uma nova fase e tentar algo completamente inovador em relação ao estabelecido.

Comece descobrindo Aquário no seu Mapa

Todo mundo tem Aquário no Mapa Astral e é a área que você tem esse signo que vai receber Plutão, ou seja, que vai passar por esse processo de mudança grande para renascer totalmente nova.

Você descobre Aquário no Mapa Astral de forma simples e gratuita assim:

Vá no seu Mapa Astral grátis Personare

Abaixo da mandala do seu Mapa, onde está Perfil Astrológico, clique na opção Signo nas Casas

Veja na Lista o número da casa astrológica em que Aquário está no seu Mapa

Por exemplo, na imagem abaixo, a pessoa deste Mapa tem Aquário na Casa 5. Significa que ela vai viver os anos de Plutão em Aquário com transformações nos temas relacionados a quinta casa.

Passo a passo para se preparar para Plutão em Aquário

Então, você descobre essa área em que tem Aquário no Mapa Astral e passa a se preparar para esse momento. Eu indico alguns temas importantes:

Mudar sua mentalidade : como você lida com os assuntos de Aquário no seu Mapa? Como você identifica os incômodos nesse setor e passa a mudar seu comportamento bem como sua mentalidade? Isso é fundamental!

: como você lida com os assuntos de Aquário no seu Mapa? Como você identifica os incômodos nesse setor e passa a mudar seu comportamento bem como sua mentalidade? Isso é fundamental! Entender suas necessidades: Você precisa de bem menos do que acha que precisa, e Plutão provavelmente vai te provar isso a qualquer custo.

Você precisa de bem menos do que acha que precisa, e Plutão provavelmente vai te provar isso a qualquer custo. Identificar seu poder : Somos fortes, poderosos, imbatíveis e analisados, até Plutão colocar tudo isso em questão. Plutão nos deixa sem quase nada, mas existe uma coisa que ele não nos tira: nós mesmos! O planeta ceifa tudo que não é fundamental, para que possamos descobrir nosso verdadeiro poder interno.

: Somos fortes, poderosos, imbatíveis e analisados, até Plutão colocar tudo isso em questão. Plutão nos deixa sem quase nada, mas existe uma coisa que ele não nos tira: nós mesmos! O planeta ceifa tudo que não é fundamental, para que possamos descobrir nosso verdadeiro poder interno. Uma meta que você não pensou : com Plutão, algo impensável tende a surgir nessa área da vida em que você tem Aquário. É uma possibilidade totalmente nova.

: com Plutão, algo impensável tende a surgir nessa área da vida em que você tem Aquário. É uma possibilidade totalmente nova. Tirar seus monstros do armário: inicialmente tudo pode causar muito medo . Mas uma vez que abrimos a porta do armário e trazemos os nossos monstros para a luz, podemos nos tornar incrivelmente fortes e aptos para ter uma vida próspera. Sim, porque Plutão rege as riquezas.

Em resumo, um trânsito de Plutão bem elaborado, em que o desapego foi conquistado por você e a sua própria iluminação foi posta em caminho, costuma trazer um futuro próspero nos âmbitos material e financeiro.

Quando começa na sua vida?

Plutão fica em Aquário por 20 anos, isso você já sabe. Essa transformação na área que você tem Aquário pode ser mais intensa em um determinado período dessas próximas duas décadas.

E se você recebe os Alertas do Horóscopo do Personare , você vai saber exatamente o dia em que começará na sua vida. E aí seu Horóscopo vai ficar como no exemplo abaixo.

Nesse período, você tende a viver com mais intensidade o trânsito de Plutão em Aquário. Porém, este é só o início desse momento para você, porque transformações como as abertas por Plutão tendem a levar o tempo completo do trânsito, ou seja, este vai até 2043.

Por onde andava Plutão antes de Aquário?

Plutão entrou em Capricórnio em 2008 e permaneceu neste signo até 2023. Ou seja, um ciclo de 16 anos. Podemos dizer que nesse período, estruturas, leis e regras na sociedade foram demolidas para que novas surgissem.

Nós preparamos esse artigo completo sobre o trânsito de Plutão em Capricórnio para que você possa entender e rever esses últimos anos na sua vida.

Marcia Fervienza

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

[email protected]

