Revitalização de campo Bom de Bola é inaugurada em Aracruz

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), entregou o campo Bom de Bola totalmente revitalizado para a população do bairro São Marcos, em Aracruz. O espaço foi inaugurado na noite desta quinta-feira (14), com a presença do secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes e de autoridades municipais.

A reforma do campo recebeu um investimento de R$ 329.807,69, com instalação de um novo gramado sintético, de alto padrão e reconhecido pela Fifa como uma das melhores opções no mercado atualmente, sendo encontrada, por exemplo, em estádios e centros de treinamentos dos principais clubes brasileiros. Além disso, o espaço recebeu reformas no sistema de drenagem e ganhou novas traves.

A obra faz parte do conjunto de revitalização de campos Bom de Bola que o Governo do Estado vem promovendo desde o ano passado e que já conta com quase 150 campos em processo de reforma em todas as regiões do território capixaba.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, ressaltou a importância dos investimentos que têm sido feitos. “Por meio dos investimentos realizados pelo Governo do Estado, podemos proporcionar oportunidade de práticas esportivas e bem-estar com qualidade, principalmente às crianças e adolescentes, que precisam de ambientes como esse para um pleno desenvolvimento de suas atividades. Só nesta semana, já estivemos inaugurando campos na Serra e em Cariacica. E agora estamos fazendo essa entrega importante a população de Aracruz. Seguiremos trabalhando todos os dias para levar inclusão social, educação e saúde, por meio do esporte, à população”, afirmou Nunes.

Fonte: GOVERNO ES