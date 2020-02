Revisão do Planejamento Estratégico segue com áreas de Agricultura, Meio Ambiente e Educação

A Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) deu sequência, nesta terça-feira (18), às reuniões que visam a promover a revisão do Planejamento Estratégico do Governo do Espírito Santo no período 2020-2022. Pela manhã, ocorreu a apresentação do diagnóstico dos desafios e indicadores estratégicos e foi feita a análise, seleção e priorização de projetos com a equipe da área de Agricultura e Meio Ambiente. No período da tarde, o encontro foi com a equipe do Educação para o Futuro. Os trabalhos seguem até o dia 27 deste mês, envolvendo todas as nove áreas estratégicas da administração estadual.

Com a revisão do Planejamento Estratégico, o Governo do Estado busca melhorar sua capacidade de entrega de resultados à população capixaba, como afirma o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc. Os dois primeiros encontros de trabalho, realizados no dia 14 deste mês, envolveram secretário e subsecretários, dirigentes de órgãos, pontos focais, gerentes de projetos e técnicos responsáveis pelos indicadores estratégicos ligados às áreas de Saúde Integral e Desenvolvimento Econômico.

Realiza+

Todo o trabalho de revisão da carteira de programas e projetos do Programa “Realiza+” 2020-2022 vem sendo feito pela Subsecretaria de Planejamento e Projetos da SEP, na qual funciona o Escritório de Projetos do Governo. O “Realiza+” gerencia e monitora as ações estratégicas da administração estadual, buscando ampliar a capacidade do Governo do Estado de executar programas e projetos estratégicos e entregar resultados.

A subsecretária da Subepp, Joseane Zoghib, diz que a seleção e priorização dos projetos se fazem necessárias, tendo em vista mudanças de cenários em níveis estadual e nacional, além do alinhamento com o orçamento disponível.

As áreas estratégicas para as quais estão programadas as próximas reuniões de revisão são as seguintes: Segurança em Defesa da Vida; Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, ambas previstas para esta quarta-feira (19). E ainda Infraestrutura para Crescer (dia 20); Gestão Pública Inovadora (dia 21); e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (dia 27).

