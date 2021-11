Redação João Bidu Revelações de amor: descubra o que o Oráculo dos Valetes tem a dizer

Os Oráculos são previsões místicas muito antigas, usadas para nos revelar algo, seja de nossas vidas no momento presente ou sobre o nosso destino. E como é sempre bom ter uma ideia do que vai acontecer no futuro, ainda mais quando o assunto é o amor, independentemente se você está em busca de um novo amor , se quer fortalecer a sua relação ou se o seu desejo é esquecer o(a) ex . Por isso, trouxemos respostas para você por meio do Oráculo dos Valetes! Confira o passo a passo a seguir.

Oráculo dos Valetes: como fazer

Separe os valetes de seu baralho. Em seguida, vire as cartas para baixo e mentalize com fé os assuntos do coração. Escolha uma entre as quatro cartas e leia, abaixo, a mensagem correspondente para saber quais são as revelações do Oráculo.

Oráculo dos Valetes: revelações

AMOR: essa carta indica a necessidade de você agitar seu romance com novidades, surpresas e momentos a dois bem felizes. Se estiver em crise conjugal, use sua diplomacia para reconquistar a harmonia perdida. Caso esteja só, saia mais de casa para conhecer gente nova. Revele sua jovialidade e seu charme e não seja exigente demais!

AMOR : há a possibilidade de que um(a) amigo(a) esteja te observando com outros olhos. O interesse dessa pessoa pode lhe parecer passageiro, mas você pode estar enganado(a), pois essa pessoa tem interesse real de compromisso. Caso você já esteja com alguém e em um momento de crise, talvez tenha chegado a hora de enterrar o passado de mágoas e olhar para frente. O Valete de Ouros diz que a hora é de esperança.

AMOR : o Valete de Espadas traz a reflexão à tona, analise seus planos afetivos antes de agir. A fase é de pensar e, se necessário, mudar atitudes. Caso você não esteja em sintonia com seu par, há risco de ruptura. Se quiser evitar isso, cuidado com a língua. Os ânimos podem se exaltar e as discussões podem colocar em risco até mesmo os relacionamentos longos. Cuidado!

AMOR : essa carta indica um bom período para os assuntos do coração, incluindo começo de namoro ou fortalecimento de laços afetivos com alguém especial. O conselho do Valete de Copas é para você se manter aberto(a) a novidades, valorizando os novos vínculos na sua vida. Desfrute dessa energia com intensidade, e não tema o julgamento das outras pessoas.

Para saber mais sobre a sua vida amorosa, faça uma consulta com o Tarot do Amor . Os Arcanos do Tarot também podem trazer revelações e mostrar o melhor caminho na sua jornada afetiva.

