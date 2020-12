Réveillon secreto: queima de fogos em São Paulo não terá local divulgado

Marcelo Pereira/Secom Show da virada na avenida Paulista recebeu dois milhões de pessoas no Réveillon 2020

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta terça-feira (15), por meio da Secretaria Municipal de Turismo, que a tradicional festa de Réveillon na capital paulista está mantida, mas a queima de fogos será em um local secreto. O endereço não foi divulgado para evitar aglomerações.

Os shows previstos também serão realizados de forma virtual por conta da pandemia da Covid-19 , doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

No dia 31 de dezembro, todas as apresentações poderão ser vistas pelo canal do YouTube da secretaria. As apresentações começam às 17h30.

Já estão confirmadas as apresentações da Águia de Ouro, escola campeã do Carnaval 2020 de São Paulo, Lexa e MC Guimê e as atrações gospel Tony Allison, Eliana Ribeiro, Eli Soares, Regis Danese, Sarah Farias e Ester Marcos.

O encontro entre os artistas do rap contará com Rael da Rima, Rashid, Drik Barbosa, Jup do Bairro e Rico Dalasam, que se apresentam sozinhos e depois colaboram em faixas conjuntas. Quem encerra a noite é a dupla sertaneja Maiara e Maraisa.