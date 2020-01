Réveillon Guriri: relembre os melhores momentos

O município de São Mateus receberá o projeto Jesus no Litoral em sua 10ª edição. O evento religioso, que reunirá mais de 100 jovens missionários no Balneário de Guriri, terá início neste domingo (5) e irá até o dia 12 de janeiro.

Os oito dias de festividade contam com atividades recreativas e shows, além de evangelismo e missas pelo litoral mateense.

Confira agora a programação:

Domingo (5):

19h – Santa Missa de abertura da Semana Missionária – Praça da Orla de Guriri

Segunda (6):

19h – Santa Missa na Orla de Guriri

Terça (7):

19h – Santa Missa na Orla de Guriri

Quarta (8):

7h – Missão no bairro Bonsucesso

14h – Missão no Centro de São Mateus

19h – Santa Missa na Orla de Guriri

Quinta (9):

7h – Missão no Centro de Detenção Provisória (CDP), Presídio, casa Lar e Hospitais

19h – Santa Missa na Orla de Guriri

20h30 – Show com Izabela Carvalho

Sexta (10):

14h – Visita as casas de Guriri

19h – Santa Missa na Orla de Guriri

20h30 – Show no Trio (Banda surpresa)

Sábado (11):

9h – Missão na Praia e Menino Jesus no Litoral na Praça da Orla

16h – Show com DJ Roony Moura

18h – Puxada do bloco Ôôô Glória! com show de Cosme

20h – Show com Diego Fernandes

Domingo (12):

19h – Missa de encerramento