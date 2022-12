Réveillon de Guarapari vai ter feira apoiada pela Aderes

Contagem regressiva para a abertura da XXI Feira de Fomento do Artesanato de Guarapari (Feinartg), que começa nesta quarta-feira (28) e segue até o dia 15 de janeiro de 2023, na área externa do Radium Hotel, em Guarapari, município conhecido como “Cidade Saúde”. A feira vai funcionar todos os dias das 17h às 23h e a entrada é gratuita.

A XXI Feinartg tem o objetivo de mostrar aos turistas que passam por Guarapari, durante as festividades de fim de ano e o Verão, as potencialidades dos empreendedores capixabas que atuam no artesanato, na economia solidária, na agroindústria, além dos Microempreendedores Individuais (MEI).

A presidente da Federação dos Artesãos do Espírito Santo (Feartes), Maria das Graças Reis Costa, ressaltou que, este ano, a feira trata de uma importante temática para o Espírito Santo, que é a preservação dos manguezais. “Nossa finalidade é preservar a cultura do Estado e tudo que ele oferece. Nesse sentido, os visitantes vão poder conferir peças com o referencial dos manguezais capixabas”, destacou.

Além disso, a XXI Feinartg vai contar com apresentações culturais e um espaço kids, onde os empreendedores vão mostrar os trabalhos artesanais voltados para o desenvolvimento das crianças. As peças vão trabalhar desde a coordenação motora até a interatividade infantil. “Essa é uma feira voltada para o turista que vem nos visitar durante o Verão”, disse Graças Reis.

“A Feinartg está indo para a XXI edição e é um desafio gratificante trabalhar uma ação que abrange desde a sustentabilidade até a geração e renda. Essa ação contribui para o desenvolvido de várias famílias de Guarapari e ajudar a preservar a tradição do artesanato capixaba, da agroindústria. Também tem a preocupação de mostrar o trade turístico do Estado, que pode ser visitado durante o Verão”, completou a presidente da Feartes.

A XXI Feinartg é uma feira realizada com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae-ES).

Serviço:

XXI Feira de Fomento do Artesanato de Guarapari (Feinartg)

Data: de 28 de dezembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023

Local: Área externa do Radium Hotel. A entrada é gratuita

Horário: Todos os dias das 17h às 23 horas

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Aderes

Débora Pedroza

3636-8565

[email protected]

Fonte: Governo ES