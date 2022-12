Réveillon 2023: qual cor usar de acordo com seu signo?

Nem só de branco se faz o look da virada! André Mantovanni explica abaixo qual cor cada signo deve usar no Réveillon e o que a tonalidade pode atrair para a sua vida.

As cores são muito importantes em nosso dia a dia. Elas podem impactar diretamente o nosso humor, estado de espírito e pensamentos. Pensando nisso, qual será a melhor cor para se usar na virada de 2022 para 2023, hein?

O astrólogo do Horóscopo na Band, André Mantovanni, explica abaixo qual tom cada signo deve usar no Réveillon e o que a cor pode atrair para a sua vida no novo ano; confira:

Áries – vermelho

Arianos são ardentes, apaixonados e um pouco teimosos. Eles são líderes natos que amam aventura, competição e gostam de ser independentes. Eles perecem ter uma quantidade infinita de energia e são bastante espontâneos. O vermelho simboliza paixão, coragem e emoção que caracterizam sua personalidade. Usar a cor na virada do ano lhes trará vitalidade e boa sorte.

Touro – verde

Os taurinos são práticos e confiáveis. São pessoas que matem os pés no chão, adoram pequenos luxos e são um pouco apegadas as coisas materiais. O verde tem uma vivacidade que ajuda os nativos de touro a se sentirem revitalizados. Usar verde na virada do ano pode trazer relaxamento, riqueza, tranquilidade e boa saúde. A cor pode estimular a harmonia no cérebro e o equilíbrio entre o corpo e as emoções.

Gêmeos – amarelo

Geminianos são agitados, falantes, altamente curiosos, atenciosos e um pouco inquietos. Eles são extremamente perspicazes e nunca se perdem com as palavras. Por natureza, eles são sociáveis ??e fazem os outros se sentirem à vontade. Amarelo é brilhante alegre e energético assim como um geminiano. Usar a cor na virada do ano inspirará um pensamento original, atrairá sucesso e felicidade.

Câncer – prata

Os cancerianos são emocionais, empáticos e experimentam o mundo por meio dos sentimentos. Compassivos e carinhosos, são altamente sensíveis ao ambiente e ao humor das pessoas que amam. Governados pela lua, a cor prata usada na virada do ano lhes trará vigor e boas vibrações.

Leão – laranja

Leoninos são as estrelas do show. Eles são carismáticos e encantadores, com uma atração quase magnética. Eles podem ser impacientes, teimosos e adoram drama. Para atrair autoconfiança e sucesso profissional, o leonino pode usar laranja na virada do ano. A cor os ajudará na expressão de sua personalidade e acentuará o seu brilho.

Virgem – marrom

Os virginianos são perfeccionistas por completo. Eles têm uma atenção incrível aos detalhes e são planejadores. Eles têm um profundo amor pela humanidade, mas podem parecer reservados ou críticos antes de se abrirem. Usar marrom na virada do ano ajudará a tranquilizar a mente pensativa de virgem. A cor ainda poderá trazer muito sucesso na vida pessoal e profissional. Pode ainda turbinar a comunicação e as habilidades interpessoais de virgem, tornando-as menos meticulosas e críticas.

Libra – rosa

Os librianos amam a beleza. Eles se esforçam para trazer beleza para todas as partes de suas vidas, buscando equilíbrio em todos os aspectos. Eles adoram brincadeiras e piadas e sempre serão criteriosos em seus relacionamentos com amigos, familiares e parceiros. Usar rosa na virada do ano trará aos nativos de libra o companheirismo que eles tanto valorizam, harmonia e romance.

Escorpião – branco

Os escorpianos dificilmente dizem realmente o que estão pensando, pelo menos não à princípio. São pessoas bastante misteriosas, enigmáticas, sensíveis, intuitivas, intensas e observadoras. Eles não medem palavras e têm uma profundidade emocional que é surpreendente. Usar branco na virada do ano é uma maneira de deixar com que as sutilezas da vida os toque. O branco trará pureza, fé e mais abertura espiritual.

Sagitário – dourado

Os sagitarianos são aventureiros, gregários e estão sempre prontos para abrir novos caminhos e fazer amigos. São sociáveis ??por natureza, são pensadores intensos, com uma mentalidade criativa e global que os ajuda a resolver muitos problemas. Usar dourado na virada do ano lhes trará criatividade e inteligência. A cor agirá como um estímulo para que o sagitariano continue buscando novos horizontes.

Capricórnio – roxo

Os capricornianos são ambiciosos, com um senso inato de individualidade que os torna trabalhadores e organizadores fantásticos. Eles não fogem de grandes projetos e são realistas, com um senso de autocontrole que rivalizaria com qualquer outra pessoa. Eles têm corações enormes e são sensíveis sem serem excessivamente emocionais. Usar roxo na virada do ano ajudará os nativos de capricórnio a fazerem boas escolhas e atraírem mais energia positiva. A cor trará ainda paciência e leveza.

Aquário – azul

Os aquarianos estão à frente de seu tempo e pensam extremamente fora da caixa. Eles são humanitários completos e sempre olham para o quadro geral para tornar o mundo um lugar melhor. Eles são estranhos de uma maneira cativante e têm muitos amigos de diferentes esferas da vida. Usar azul na virada do ano os ajudará em suas conexões, tanto românticas quanto sociais. A cor trará ainda estabilidade, equilíbrio e evitará dificuldades.

Peixes – salmão

Piscianos são altamente imaginativos, com uma propensão para artes e romance. Como um signo de água, eles sentem e expressam muito os sentimentos. Eles tendem a ter a cabeça nas nuvens e uma intuição aflorada. Usar salmão na virada do ano fará com que renovem as suas energias, atraindo muita sorte, visão e a motivação de que precisam para se destacar em seus relacionamentos e nos negócios.