Reunião do Conselho Estadual de Cultura será realizada em formato on-line nesta quarta-feira (10)

A Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc e a atualizações do decreto referente ao processo eleitoral do Conselho Estadual de Cultura (CEC) estão entre as pautas da 125ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Cultura, que será transmitida ao vivo pelo Youtube da Secretaria da Cultura (Secult), nesta quarta-feira (10), a partir das 14 horas. Confira o link AQUI

O encontro terá a participação do secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha; da subsecretária de Estado de Políticas Culturais, Carolina Ruas; do subsecretário de Estado de Gestão Administrativa, Pedro Virgolino; e de demais membros titulares do Conselho.

Conselho Estadual de Cultura

Dialogar, contribuir e integrar a sociedade nas melhorias das ações de políticas culturais do Estado são algumas das atividades do Conselho Estadual de Cultura, órgão consultivo vinculado desde 1967 à Secretaria da Cultura (Secult). O CEC tem a função de propor, por meio de atos e resoluções, o aprimoramento de atividades em diferentes áreas culturais no Estado.

Constituído por representantes da sociedade civil, governamentais, regionais e de áreas técnicas, o Conselho contempla os diversos setores artístico-culturais. Os membros e conselheiros fazem parte de 20 Câmaras, como: Artes Cênicas; Artes Visuais; Música, Audiovisual; Literatura, Patrimônio Arquitetônico, Bens Móveis e Acervos e Patrimônio Ecológico, Natural e Paisagístico e Bens Imateriais, por exemplo.

Outro aspecto é a abrangência territorial, tendo em vista que os membros titulares representam os municípios das regiões norte, centro-oeste, sul, Caparaó, serrana e da Grande Vitória.

Serviço

125ª reunião do Conselho Estadual de Cultura (CEC)

Dia: 10 de junho (quarta-feira), às 14 horas

Onde: Youtube da Secult (Link) e retransmissão pelo Facebook da Secult (link)

