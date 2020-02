Reunião articula ampliação das ações do Plano Estadual da Defesa Civil em casos de emergências e desastres

Com a aproximação da primeira etapa da Campanha contra o Sarampo de 2020, que se inicia no próximo dia 10 de fevereiro, a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, promoveu na última quinta-feira (30) uma reunião para discutir as estratégias específicas para a campanha no Espírito Santo, com a presença de referências municipais e regionais de Imunização, Vigilância Epidemiológica e da Atenção Primária.

De acordo com a coordenadora do Programa, Danielle Grillo, para esta etapa, o Ministério da Saúde definiu como público-alvo crianças de 5 anos a jovens de 19 anos. Como estratégia para o Estado, a fim de garantir maior adesão, ficou estabelecido com os municípios a vacinação nas unidades de saúde e também extramuros.

“Considerando que é um público em idade escolar, definimos que, além das vacinações ocorrerem nas Unidades Básicas de Saúde, os municípios também farão ações extramuros, como nas escolas, comunidades rurais, entre outros”, explicou a coordenadora.

Além disso, Danielle Grillo lembra que o sarampo é uma doença de elevada contagiosidade e que o vírus ainda não está sob controle no país, tendo em vista os novos casos já confirmados em 2020 no Brasil. “Já há casos confirmados este ano e a campanha é imprescindível para garantir a devida proteção da população e possibilitar a interrupção da circulação do vírus no país e não ter mais casos da doença”, informou.

Outra estratégia definida durante a reunião foi a intensificação, durante a campanha, da vacinação contra a febre amarela. “Definimos que, por similaridade do público-alvo, iremos oferecer também o reforço às crianças de 4 a 7 anos da vacina de febre amarela, considerando a mudança no calendário nacional deste ano”, complementa a coordenadora.

Primeira etapa da Campanha contra o Sarampo

A primeira etapa da Campanha contra o Sarampo iniciará no próximo dia 10 de fevereiro e irá acontecer até o dia 13 de março, com o Dia D marcado para 15 de fevereiro. A campanha é seletiva, com público-alvo definido pelo Ministério da Saúde para crianças de 5 a jovens de 19 anos, sendo resgatados crianças e jovens não imunizados ou com cartão de vacinação incompleto.

No Estado, a estimativa é imunizar cerca de 39.927 crianças e jovens, porém com ressalva desse quantitativo de pessoas, uma vez que a estimativa de não vacinados se encontra em atualização. Portanto, os dados podem estar superestimados e precisam ser avaliados com cautela.

Informações à imprensa

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes

(27) 3347-5642 / 3347-5643

[email protected]