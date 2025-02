Reunião no bairro Glória discute a adesão no Programa Rede Comunidade Segura

Na noite de quarta-feira (26), a 1ª Companhia do 4º Batalhão, realizou uma reunião com os comerciantes do bairro Glória que ainda não conheciam o Programa Rede Comunidade Segura.

O encontro foi conduzido pela sargento Caus, responsável pela gestão do programa na área da Companhia, e contou com a participação de comerciantes e lideranças locais. Durante a reunião, foram apresentados os objetivos da iniciativa, que busca fortalecer a segurança comunitária por meio da parceria entre a PMES e a população, além de definir os próximos passos para a adesão ao programa.

Vale destacar que a Rede Comunidade Segura já está em funcionamento na região há um ano, apresentando resultados positivos. Um dos principais avanços é que os próprios comerciantes estão compartilhando informações sobre o projeto com aqueles que ainda não o conhecem.

A Polícia Militar reforça a importância do engajamento da comunidade na construção de um ambiente mais seguro e permanece à disposição para apoiar as ações de segurança preventiva no bairro.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel ANDERSON SCOTA MOREIRA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES