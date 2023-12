Reunião entre Japão e Asean começa em Tóquio

Autoridades do Japão e da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) realizam uma reunião especial de três dias a partir deste sábado (16), em Tóquio. O encontro marca os 50 anos de amizade entre as partes.

A cúpula terá início com um banquete. O primeiro-ministro do Japão, Kishida Fumio (foto), deve fazer um discurso. Ele planeja enfatizar a importância de manter uma ordem livre e aberta baseada no Estado de Direito, em meio a uma situação internacional cada vez mais severa, incluindo o aumento das atividades marítimas da China.

Ele também pedirá cooperação em uma ampla gama de campos, como economia, segurança, intercâmbios humanos e mudanças climáticas.

Os líderes iniciarão as deliberações principais no domingo. Os tópicos incluem questões regionais e desafios globais. Eles devem encerrar a cúpula com uma declaração conjunta.

Fonte: EBC Internacional