Reunião de pré-candidatos exclui quatro partidos em Barra de São Francisco

“Eles fecharam as portas para nós. Entendemos, então, que eles não nos consideram nas suas possibilidades de aliança. Então, está bom. Se é esta a regra, assim será o jogo”. Esta foi a reação do presidente do PSD, Elcimar de Souza Alves, à convocação de uma reunião entre pré-candidatos a prefeito agendada para esta terça-feira (16), às 18 horas, na sede da Associação dos Policiais Militares (Aspomires), em Barra de São Francisco.

Este é o segundo encontro do grupo, que reúne representantes do MDB (Rodrigo Turini), do PSB (Valmiro Saar), do Podemos (Alencar Marim, atual prefeito), do PP (Juvenal Calixto), do PT (Mário Agapito) e do Cidadania (Marcelo Firmino). Ficaram de fora outros quatro partidos: PSD, PTB, PSDB e Republicanos.

A reação entre os líderes dessas legendas não foi nada boa, pois consideraram uma antecipação das discussões político-eleitorais em momento de extrema preocupação com os altos índices da Covid19 no município. Elcimar de Souza, que lidera o PSD, deverá fazer uma reunião online para discutir o assunto com os representantes do Republicanos (Gustavo Lacerda), do PSDB (Jessuí da Cesan) e do PTB (Vaury Profiro).

Existem duas pré-candidaturas colocadas nesse grupo de quatro partidos, as do deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), que já foi prefeito entre 1989-92, e de Gustavo Lacerda, ex-diretor do Hospital Estadual DR Alceu Melgaço Filho.