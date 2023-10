Reunião aborda desafios do saneamento básico

A Comissão de Saúde debateu as mudanças trazidas pelo Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico (Lei Federal 14.026/2020) e os impactos para os municípios que mantêm esse tipo de serviço dentro da gestão municipal por meio dos chamados Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs). No Espírito Santo, 25 cidades contam com esse serviço prestado por autarquias municipais e a adaptação às novas regras traz exigências técnicas e orçamentárias para cumprir uma das metas principais da legislação federal: atender a 90% da população com esgoto tratado até 2033.

A reunião contou com a presença dos deputados Dr. Bruno Resende (União), Hudson Leal (Republicanos), Callegari, Zé Preto (ambos do PL) e Pablo Muribeca (Patri). Além de gestores que atuam nos municípios, o colegiado convidou também equipe da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Segundo o subsecretário da Sedurb, Carlos Cerqueira Guimarães, 53 municípios capixabas são atendidos pela Cesan. “Nesses casos, especialmente aqueles com o contrato regular, em que tudo está certinho, não há muito problema porque a Cesan já garantiu que até 2030 a meta de universalização estará cumprida nesses municípios”.

O gestor explicou que o maior desafio são os municípios que optaram por manter os serviços autônomos. “Precisamos buscar formas de investimento para ajudar os municípios no cumprimento dessas metas”, acrescentou.

Marco Regulatório

O novo marco regulatório do saneamento foi aprovado a partir da Lei 14.026/2020 e trouxe como meta o atendimento de 90% da população com esgoto tratado, a chamada universalização do atendimento, até 2033. Outra mudança é a possibilidade de abertura do mercado de prestação de serviço em saneamento básico para empresas privadas. O novo marco regulatório também passou a exigir a comprovação da capacidade financeira para o cumprimento de metas de atendimento.

Um dos pontos de debate é a perda de força dos municípios a partir das mudanças, já que elas acabam por fortalecer a regionalização. Para atender à lei, o Espírito Santo criou a Microrregião de Águas e Esgoto do Espírito Santo por meio da Lei Complementar 968/2021. Nesse caso, o Executivo optou pela criação de apenas uma unidade regional de saneamento básico.

Municípios do interior pleiteiam tratamento igualitário dentro desse colegiado. “Os municípios da Região Metropolitana têm maior peso nas decisões. Isso é injusto porque as exigências e as responsabilidades são as mesmas”, opinou o diretor executivo da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Aries), André Toscano.

Para o presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Bruno Resende (União), o debate está apenas começando. “É um debate grande que envolve todos os municípios capixabas. Sabemos das dificuldades de alguns municípios e podemos ajudar abrindo o diálogo e também na revisão das leis estaduais sobre saneamento básico. Mas é uma coisa que precisa ser feita com cautela para ninguém sair prejudicado”, afirmou.

Cesan

Atualmente, os seguintes municípios são atendidos por meio de contrato de concessão firmado com a Cesan: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz (Litoral), Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cariacica, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Irupi, Iúna, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marechal Floriano, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha, Vitória.

Fonte: POLÍTICA ES