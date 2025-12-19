Política
Retrospectiva traz principais ações da Ales neste ano
O ano de 2025 foi marcado por muitas ações institucionais da Assembleia Legislativa (Ales) que buscaram aproximar o trabalho parlamentar dos capixabas, além de celebrar os 190 anos da Casa de Leis. O programa “Retrospectiva 2025” vai relembrar as principais atividades e conquistas da Ales durante o ano. A edição especial já está disponível no canal institucional no YouTube e vai estrear na TV Ales no próximo sábado (20), às 8h30, com reprise às 14h30 e 22 horas. O programa permanece na programação durante os meses de dezembro e janeiro.
Além de mostrar as principais leis aprovadas em plenário durante o ano, o programa traz em destaque o projeto “Arranjos Produtivos”, que conseguiu ampliar suas ações voltadas para o pequeno produtor, com formação técnica, insumos e equipamentos. Em 2025, o projeto completou dois anos de atividade, com mais de um milhão de mudas entregues a mais de 20 mil agricultores do Estado. O foco este ano foi a diversificação de culturas e a sustentabilidade do processo produtivo. A ação é da Secretaria da Casa dos Municípios.
O projeto culminou também na 2ª edição da Feira da Agroindústria Capixaba, que celebrou a produção rural do Espírito Santo e mostrou os resultados do “Arranjos Produtivos”. A feira se consolidou como uma oportunidade de divulgação dos produtos capixabas, além de troca de experiência entre empreendedores e muito conhecimento por meio de cursos e palestras. Outro destaque de 2025 foi a participação da Ales na Feira dos Municípios. O evento celebrou as potencialidades das 78 cidades capixabas.
Ano de comemoração: 190 anos da Ales
Várias atividades ao longo do ano celebraram os 190 anos da Ales. Entre elas, a Corrida da Cidadania reuniu mais de duas mil pessoas. A inscrição para o evento foi gratuita e a retirada dos kits da corrida contou com uma ação solidária de doação de itens para instituições de assistência aos idosos. Além dos corredores da sociedade civil, o evento reuniu autoridades de vários poderes, celebrando também a união e harmonia entre eles.
Outra novidade foi o lançamento do catálogo digital do acervo de documentos históricos da Assembleia Legislativa. Essa primeira etapa incluiu documentos de 1829 a 1930. O projeto facilita o acesso das pessoas ao material e protege a documentação histórica. O material de referência foi produzido por professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que compõem o Comitê Técnico dos 190 Anos da Ales.
A comemoração pelos 190 anos da Ales também contou com uma série de palestras realizadas em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo e o Instituto Histórico e Geográfico do Estado, além de uma série de reportagens especiais que contam momentos importantes da história política do Espírito Santo e sua articulação com o parlamento.
Concurso Público da Ales
Muito aguardado por quem tem interesse em um cargo público efetivo, o edital do concurso público da Ales foi publicado no mês de setembro, dando início ao processo seletivo para 35 vagas distribuídas entre os cargos de Agente de Polícia Legislativa, Analista Legislativo e Consultor Legislativo, contemplando diferentes áreas de formação.
O processo está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). Mais de 14 mil candidatos, de todos os estados brasileiros, se inscreveram para as provas. No dia 14 de dezembro foi aplicada a prova para os cargos de nível superior (Analista Legislativo e Consultor Legislativo), e no dia 21 de dezembro será a vez dos candidatos a Agente de Polícia Legislativa testarem os seus conhecimentos. As outras etapas do concurso terão continuidade em 2026.
Sustentabilidade
Articulada com uma agenda que é internacional, a Ales investiu em projetos relacionados à sustentabilidade em 2025. O parlamento lançou o Plano de Sustentabilidade Institucional (PSI), que busca redução de consumo e economia para os cofres públicos. A meta é ousada: reduzir em 30% o consumo de água, usar critérios ambientais em todas as licitações, implantar sistema para reaproveitar as águas das chuvas e criar um portal de transparência ambiental. O Projeto “Ales Sustentável”, que faz parte do PSI, ficou entre os finalistas Prêmio Assembleia Cidadã 2025, da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).
Onde assistir
Além de estar disponível no YouTube para assistir a qualquer hora, o “Retrospectiva 2025” vai fazer parte da programação da TV Ales nos meses de dezembro e janeiro, diariamente, com três horários de exibição: 8h30, 14h30 e 22 horas. Na Grande Vitória, a TV Ales está disponível nos seguintes canais: 3.2 (aberto e digital); 319.2 (Vivo); 12 (Claro); 23 (RCA) e 519.2 (Sky). Também será possível assistir a qualquer hora no canal da Assembleia no YouTube.
