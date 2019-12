Retrospectiva de maio: Bolsonaro no Nordeste e cortes de verbas da Educação

arrow-options Antonio Cruz/Agência Brasil Bolsonaro fez sua primeira viagem ao Nordeste somente em maio

Foi somente no mês de maio que o presidente Jair Bolsonaro fez sua primeira viagem oficial ao Nordeste, região onde ele é menos popular, segundo pesquisas. Foi no mesmo mês que o governo, por meio do Ministério da Educação, anunciou cortes nas verbas, o que provocou grandes protestos ao redor do país, com os movimentos 15M e 30M.

No mesmo mês, a Rádio Nacional de Brasília completou 61 anos. Ainda em maio, o Congresso Nacional aprovou novas regras sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). A lei permite que empresas e entes públicos possam coletar e tratar informações das pessoas. Podemos registrar ainda a votação sobre o Coaf e a prisão do ex-presidente Michel Temer.

Contingenciamento

O governo anunciou o contingenciamento de R$ 5,8 bilhões do orçamento do Ministério da Defesa. O valor representa cerca de 44% do orçamento discricionário (despesas não obrigatórias) da pasta. Logo depois disse que poderia haver mais bloqueios , mas decidiu usar R$ 1,64 bilhão da reserva de emergência para recompor as verbas dos Ministérios da Educação (MEC) e do Meio Ambiente (MMA).

Michel Temer

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) suspendeu os habeas corpus (HCs) de Michel Temer . O ex-presidente se apresentou voluntariamente à sede da Polícia Federal em São Paulo. Dias depois, Temer deixou a prisão.

Michel Temer foi alvo da Operação Descontaminação, um dos desdobramentos da Lava Jato no Rio de Janeiro, que investiga desvios da ordem de R$ 1,8 bilhão nas obras da usina nuclear de Angra 3.

Educação pelo mundo

A Agência Brasil acompanhou as experiências bem-sucedidas em Singapura e Índia na área de Educação durante a 11ª Missão Técnica Internacional. Em meio aos estudos de cálculos, sistemas eletrônicos e inovação, os alunos do Instituto de Tecnologia Dr. Ambedkar, em Bangalore, na Índia, também têm espaço para o aprendizado das artes. Habilidades como resolução de problemas, criatividade e empatia são estimuladas entre os alunos.

Coaf

Por 228 votos, o plenário da Câmara dos Deputados manteve a decisão da comissão mista que analisou a Medida Provisória da Reforma Administrativa (MP 870/19) e aprovou a volta do Conselho de Controle de Atividades Financeiras ( Coaf ) para o Ministério da Economia.

Obituário

O austríaco Niki Lauda , tricampeão de Fórmula 1, morreu aos 70 anos em Viena, na Áustria. O piloto foi campeão do mundo em 1975, 1977 e 1984. Em 1976, Lauda sofreu um grave acidente em Nurburgring, na Alemanha. Ele ficou preso nas ferragens enquanto o carro pegava fogo. Lauda teve graves queimaduras que causaram sequelas.

O ator e humorista Lucio Mauro , nome artístico de Lucio de Barros Barbalho, considerado no meio artístico um dos pioneiros na televisão no Brasil, morreu aos 92 anos. Ele estava internado há cerca de quatro meses na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, e tinha problemas respiratórios depois de sofrer, há três anos, um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A atriz Lady Francisco morreu aos 84 anos de complicações respiratórias, no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital Unimed-Rio desde o dia 28 de abril, quando entrou para fazer a correção de uma fratura do fêmur provocada por uma queda em casa.

O cantor e compositor Gabriel Diniz morreu, aos 28 anos, na queda de um avião de pequeno porte na região da Praia do Saco, em Estância, Sergipe, no início da tarde do dia 27. Gabriel ficou conhecido nacionalmente após lançar a música Jenifer, em janeiro deste ano. Na noite anterior ao acidente, o cantor fez show em Feira de Santana, na Bahia.