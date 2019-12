Retrospectiva: As famosas que foram Rainhas de audiência em 2019

Durante os 12 meses do ano inúmeras famosas apimentaram as redes com cliques para lá de sensuais. Detentoras de carões poderosos, loooks icônicos e curvas inesquecíveis, elas também foram recordidas de audiência no Portal iG em 2019, provando que caíram mesmo no gosto do iGnauta.

Rainhas do Ano: saiba quem são as famosas que são recordistas de audiência

Com base no retorno que algumas famosas geraram ao longo do ano, o iG resolveu listar as cinco Rainhas da Audiência de 2019. De Geisy Arruda a Paolla Oliveira, sua musa está aqui.

Geisy Arruda

Reprodução/Instagram Geisy Arruda

























No início do ano a performance de Geisy Arruda no site manteve-se discreta, todavia, isso mudou drásticamente com a chegada do segundo semestre, época na qual ela conquistou mais espaço no editorial do iG .

Apesar de suas curvas chamarem a atenção dos internautas, muitas vezes foi a língua de Geisy que roubou a cena – e não no sentido sexual. A modelo e influencer, conhecida por não ter filtro, deu declarações polêmicas em 2019 e isso fez com que ela consolidasse fãs entre os leitores deste veículo. Recentemente, por exemplo, ela chorou ao falar da censura que a impede de posar nua nas redes sociais.

Paolla Oliveira

Reprodução/Instagram/@estiloviviguedes Paolla Oliveira





















2019, com certeza, foi um ótimo ano para Vivi Guedes, ou melhor, Paolla Oliveira. Sucesso publicitário no Instagram, ela pode até não ter brilhado tanto em “A Dona do Pedaço”, mas nas redes sociais seus cliques ousados renderam milhões de seguidores e contratos comerciais, dentro e fora das atrações da Globo . No iG , o sucesso dela foi refletido em audiência e comentários nas matérias, fazendo-a merecer uma posição nessa retrospectiva.

Nubia Oliiver

Reprodução Instagram Nubia Oliiver

“Polêmica, babado e p*taria”, podendo ser taxado de vulgar por um grupo de nichado de pessoas, essa frase acompanha bem Nubia Oliiver, modelo e apresentadora.

Conhecida por compartilhar conteúdo sensual com seus seguidores, no iG ela também foi Rainha de Audiência, mas não apenas por ser corpo, mas por suas declarações picantes. Há algum tempo, por exemplo, ela sugeriu a seus fãs: ” Me chupa, me lambe , mas não fod* com a miha vida dizendo que é amor à primeira vista”.

Gracyanne Barbosa

Reprodução Instagram Gracyanne Barbosa

Diz o ditado que quem é Rainha nunca perde a majestade. Este é o caso de Gracyanne Barbosa. Conhecida dos leitores, o sucesso da musa entre os mesmos é a prova que o ditado segue valendo. Detentora de grande espaço no editorial em 2018, ela perdeu um pocuo de relevância no iG em 2019, mas continua entre as nobres.

Zilu Camargo

Reprodução Instagram Zilu Camargo

Fechando a retrospectiva das Rainhas da Audiência de 2019 está Zilu Camargo, ex-esposa de Zezé di Camargo. Discreta e com poucos holofotes, ela roubou a cena em situações pontuais , mas o suficiente para conquistar uma posição entre as famosas exaltadas do ano.