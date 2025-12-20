Agricultura
Retrospectiva 2025: um sucesso mundial com 12 mil acessos em 51 países
A edição de dezembro da Revista Pensar Agro já está disponível, trazendo uma retrospectiva dos principais acontecimentos de 2025 — um ano épico: geopolítica agitada, tarifas desafiadoras, inflação pressionando e tensões sanitárias testando limites.
Mas o agro brasileiro, resiliente como nunca, provou mais uma vez que somos potência imbatível, com musculatura política e técnica para negociar, diversificar mercados e liderar a sustentabilidade global.
Entre sustos e vitórias estrondosas, o campo brasileiro demonstrou força operacional inigualável e astúcia política para virar o jogo. Reverteu ameaças, abriu portas para debates transformadores em regras ambientais e fiscais, e pavimentou o futuro com inovação e garra. É o Brasil que o mundo inveja: líder em produção, exportações e visão estratégica!
E nessa esteira, o sucesso editorial da Revista Pensar Agro reflete essa grandeza – chegamos ao fim de 2025 com números que honram a força do agronegócio brasileiro: presença em 51 países e quase 12 mil acessos, consolidando-nos como referência global no jornalismo agro.
Outro destaque da edição é o lançamento da coluna Conexão França-Brasil, comandada por Cristiane de Paula, presidente da Comissão Imobiliária da Câmara de Comércio França-Brasil (CCFB) e sócia da Estate Brazil. A agência franco-brasileira une expertise jurídica e imobiliária para conectar investidores e empreendedores a oportunidades nos mercados nacional e internacional.
Os colunistas da revista complementam o conteúdo com análises críticas sobre desafios e oportunidades na cadeia agro, ajudando a decifrar os rumos de um setor em transformação constante.
Você lê a versão em português clicando aqui.
You can read the English version by clicking here.
Fonte: Pensar Agro
Verão começa neste domingo e promete um cenário confortável para o agronegócio
O verão 2025/26, que começa neste domingo (21.12), deve trazer um cenário mais confortável para o agronegócio brasileiro, com chuva...
Exportações de carne bovina devem superar R$ 100 bilhões este ano
As exportações brasileiras de carne bovina renderam cerca de R$ 93 bilhões entre janeiro e novembro de 2025, alta de quase 40%...
Retrospectiva 2025: um sucesso mundial com 12 mil acessos em 51 países
A edição de dezembro da Revista Pensar Agro já está disponível, trazendo uma retrospectiva dos principais acontecimentos de 2025 —...
Deolane Bezerra coloca fio-dental no bumbum para jogo durante viagem
A advogada e influenciadora Deolane Bezerra voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar registros de uma temporada luxuosa...
VÍDEO | Rompimento de barragem devasta área turística e deixa rastro de destruição
Um rompimento de barragem no sudeste do Tocantins causou danos severos a um ponto turístico da região e acendeu o...
Pastor evangélico é investigado após invadir e destruir centro de umbanda
O pastor foi levado para delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Caso ocorreu em São Francisco do Guaporé, Rondônia Em...
PF adota medidas antidrone durante a Cúpula do MERCOSUL
Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, por meio de ações coordenadas de segurança, implementa medidas técnicas e operacionais de defesa...
FA 1434 / 13 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1433 / 06 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Projeto Praia Acessível é iniciado no Balneário de Guriri
A Prefeitura de São Mateus deu início, na manhã deste sábado (20), a mais uma edição do Projeto Praia Acessível,...
Câmara de São Mateus aprova aumento no número de vereadores para 2028
A Câmara Municipal de São Mateus aprovou, na noite desta quinta-feira (18), em sessão extraordinária, o aumento do número de...
Homem é assassinado com 13 tiros em bairro de São Mateus
Um homem de 29 anos, identificado como Vitor Alves, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (17), no bairro...
Regional
Morre idoso que fez o próprio caixão e escolheu detalhes da despedida
Anisio Lordes morreu aos 98 anos por causas naturais, em casa, em Colatina. Caixão foi feito de canudinhos de jornal,...
Acidente entre carro e caminhão deixa feridos na BR-259, em Colatina
Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão foi registrado na tarde desta sexta-feira (19) na BR-259,...
Jaguaré | Marcos Guerra apresenta investimentos, avanços e anuncia abono salarial de mais de R$ 10 mil
Jaguaré segue em ritmo acelerado de desenvolvimento. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (19), no Gabinete da...
Estadual
Governo do Estado inaugura nova sede da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço realizaram a entrega da nova sede da Escola Estadual...
Projeto incentiva o plantio de sementes pré-germinadas de palmeira juçara, em Linhares
Uma equipe da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), campus de Alegre, realizou o plantio de sementes pré-germinadas da palmeira...
Sejus apresenta as ações do Moderniza-ES durante a primeira reunião do Comitê Gestor
A primeira reunião do Comitê Gestor do Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo (Moderniza-ES) foi...
Nacional
Família morre após carro bater em barranco e cair em córrego
Veículo seguia pela MG-164, em Martinho Campos, quando motorista perdeu o controle. Casal, duas crianças e uma jovem morreram no...
Precisa pagar boleto? Veja como funcionarão os bancos no fim do ano
Último dia do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal para realização de todas as operações bancárias, será...
Pai tortura filho de 12 anos após criança pedir pensão alimentícia
Segundo relato da mãe da criança, o menino teve os pés e as mãos amarrados pelo pai, na cidade de...
Policial
PMES promove intercâmbio de Gerenciamento de Crises e fortalece integração entre forças de segurança
Nesta semana, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio do Batalhão de Missões Especiais (BME), promoveu o intercâmbio...
PRF participa de coletiva de imprensa sobre a Operaração Verão 2025/2026 no Espírito Santo
A Polícia Rodoviária Federal participou, na tarde desta sexta-feira (19), de uma coletiva de imprensa realizada na Secretaria de Estado...
Delegacia de Mantenópolis prende espanhol suspeito de tráfico de drogas
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Mantenópolis, prendeu, nessa quinta-feira (18),...
ENTRETENIMENTO
Thiaguinho e Carol Peixinho celebram três meses do filho Bento: ‘Nossa Tardezinha’
O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho comemoraram, na tarde deste sábado (20), o terceiro mês de vida do...
Paolla Oliveira entra no clima do Natal e exibe decoração da árvore em casa: ‘Pronta’
Paolla Oliveira entrou no clima natalino e compartilhou neste sábado (20), o resultado da decoração de sua árvore de Natal...
Juju Salimeni diz que quer engordar para o Carnaval: “Me gosto grandona”
Rainha de bateria da Barroca Zona Sul, a musa fitness Juju Salimeni, de 39 anos, contou que pretende ganhar cerca...
POLÍTICA
Confira o funcionamento da Ales no final deste mês e em janeiro
A Assembleia Legislativa (Ales) publicou, nesta sexta-feira (19), o Ato 6.904/2025, disciplinando o seu funcionamento no final deste mês e...
Confira o atendimento da Ales no final deste mês e em janeiro
A Assembleia Legislativa (Ales) publicou, nesta sexta-feira (19), o Ato 6.904/2025, disciplinando o seu funcionamento no final deste mês e...
História da moto: exposição abre neste sábado (20), na Ales
A Exposição Itinerante do Museu da História da Moto, no pilotis da Assembleia Legislativa (Ales), vai abrir no próximo sábado...
Esportes
Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil
O primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil de 2025 terminou sem gols. Em partida disputada na Neo Química...
PSG vence o Flamengo nos pênaltis e conquista o Intercontinental
O PSG venceu o Flamengo no Intercontinental e foi campeão do Intercontinental pela primeira vez na história O Flamengo bem...
Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil
Os dois times superaram, nos pênaltis, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em jogos que ocorreram no domingo A Copa do Brasil...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
Verão 2026 | Balneário de Guriri terá nova arena esportiva
-
Esportes6 dias ago
Corinthians supera Cruzeiro nos pênaltis e está na final da Copa do Brasil
-
Estadual6 dias ago
Temporais podem atingir quase todo o Espírito Santo
-
Esportes5 dias ago
Vasco vence Fluminense nos pênaltis e garante vaga na final da Copa do Brasil
-
Esportes5 dias ago
Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil
-
Variedades5 dias ago
Como ter uma “marmita” sem se apegar: as dicas da sexóloga para casais
-
Regional5 dias ago
Sogro é morto a facadas pelo próprio genro no Norte do ES
-
Regional5 dias ago
Mulher finge estar morta e sobrevive a tentativa de assassinato no Noroeste do ES