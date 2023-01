RETRO 2022-OVOS/CEPEA: Em 2022, preços renovam recorde real

Cepea, 02/01/2023 – As cotações dos ovos renovaram em 2022 os recordes reais da série histórica do Cepea (iniciada em 2013) em todas as praças acompanhadas pelo Centro de Pesquisas. Apesar da típica queda no início do ano, os preços se recuperaram nos meses subsequentes, inclusive atingindo, em setembro, a maior média mensal da série. Em janeiro, os preços da caixa com 30 dúzias de ovos recuaram frente a dezembro/21, devido, principalmente, à redução da demanda, movimento comum no período. Já entre os meses de março e abril, os valores subiram com força, impulsionados pela Quaresma. Em agosto, setembro e outubro, as cotações tiveram nova alta expressiva, em função do aquecimento da demanda. Nesse período (em setembro, especificamente), os preços registraram novo recorde real na série do Cepea, impulsionados, principalmente, pela redução da oferta e pelo aumento da procura. Em Bastos (SP), a maior região produtora do estado de São Paulo, o preço da caixa com 30 dúzias de ovos brancos tipo extra fechou o mês de setembro com média de R$ 154,27, a maior da série, em termos reais. Para o produto vermelho, a média mensal foi de R$ 169,76, também a mais alta da série. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

