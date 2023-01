RETRO 2022-MANDIOCA/CEPEA: Valores renovam recordes da série do Cepea

Cepea, 02/01/2023 – A diminuição da área plantada e os efeitos climáticos entre 2020 e 2022 reduziram a produção de mandioca em 2022 em todos os estados do Centro-Sul. Com demanda firme e disputa pela matéria-prima, as cotações subiram ao longo de 2022, renovando os recordes da série do Cepea. A área colhida com mandioca no Brasil foi estimada em 1,2 milhão de hectares neste ano, queda de 0,6% frente à de 2021, segundo dados do IBGE. A produtividade deve recuar 0,9% na mesma comparação, para 14,8 t/hectare, o que pode diminuir a produção em 0,3%, para 1,27 milhão de toneladas. Além disso, os baixos rendimentos de amido e de produtividade em muitos períodos do ano restringiram o interesse pela colheita. A demanda pela matéria-prima, por sua vez, seguiu mais firme, uma vez que a comercialização de farinha e fécula aumentou. Nesse sentido, a disputa pela mandioca se intensificou ao longo de todo o ano, principalmente entre empresas de diferentes regiões. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

