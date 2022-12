RETRO 2022-ALGODÃO/CEPEA: Preço oscila com força em 2022, mas encerra ano em queda

Cepea, 28/12/2022 – Os preços do algodão em pluma registraram oscilação expressiva nos mercados interno e externo ao longo de 2022. Segundo pesquisadores do Cepea, a menor oferta global deu o tom altista, enquanto preocupações com o cenário inflacionário, a recessão econômica mundial e a redução na demanda global, sobretudo por parte da China, pressionaram os valores internacionais e, consequentemente, domésticos. Pesquisadores do Cepea ressaltam que as cotações internas até encontraram sustentação em boa parte do primeiro semestre, mas registraram quedas bruscas na segunda metade do ano, quando novas estimativas de oferta e demanda apontaram recuperação dos estoques mundiais. De forma geral, o preço no mercado interno acompanhou os movimentos dos valores internacionais e da paridade de exportação. Ainda assim, os preços domésticos mostraram vantagem sobre os de exportação no spot, o que estimulou algumas tradings a atuarem no mercado nacional. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: CEPEA