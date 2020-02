Retiro de Carnaval: Alegrai-vos 2020 em São Mateus espera reunir  três mil pessoas este ano

O tradicional evento da Renovação Carismática Católica da Diocese de São Mateus é realizado a cada ano em uma localidade diferente, sempre no período do feriado de Carnaval. Agora será, novamente, a vez da cidade de São Mateus que, entre os dias 22 e 25 de fevereiro de 2020, promete reunir mais de 3000 pessoas de toda a região.

Neste ano, o tema do ALEGRAI-VOS será “Não vos conformeis com esse mundo” (Rm 12, 2) e ele será realizado na Escola Técnica Master. E as inscrições já estão abertas! Os lotes das inscrições obedecerão às seguintes datas:

3º lote: 16/01/2020 a 20/02/2020 – R$ 50,00;

4º lote: 21/02/2020 a 25/02/2020 – R$ 60,00.

O que é necessário para realizar a sua inscrição e garantir a sua vaga no Retiro de Carnaval ALEGRAI-VOS 2020? É muito. Neste ano, as inscrições só poderão ser realizadas exclusivamente pela Internet!

A coordenação informa que, quem tem filhos, sobrinhos ou netos, pode ficar tranquilo! Os pequenos receberão um cuidado total e especialmente dedicado a eles! Para as crianças de 04 a 09 anos haverá o ALEGRAI-VOS KIDS, e o ADOLESANTOS será para as crianças de 10 a 15 anos. Ambos acontecerão simultaneamente ao ALEGRAI-VOS, em espaços exclusivamente preparados, onde elas viverão momentos incríveis de diversão, evangelização e aprendizado da Palavra de Deus.

IMPORTANTE: As inscrições para o ALEGRAI-VOS KIDS e o ADOLESANTOS serão nos respectivos valores de apenas R$ 10,00 e R$ 15,00, e somente serão realizadas no local e na data dos eventos!

Virão participar deste importante retiro diversas caravanas de toda a extensão territorial da Diocese de São Mateus e das regiões circunvizinhas. O evento, que já percorreu vários municípios, inclusive a própria cidade de São Mateus em 2016, retorna a ela agora com uma proporção ainda maior. Marcado predominantemente por seu caráter religioso, de inspiração católica, o retiro contará com a presença do Bispo Dom Paulo Bosi Dal’Bó, bem como do clero Diocesano e de pregadores das esferas estadual e nacional para a realização de palestras temáticas. Estarão presentes também bandas católicas para a realização de shows e momentos de espiritualidade nas Noites Carismáticas.

Dadas as suas dimensões, o Retiro de Carnaval “ALEGRAI-VOS” torna-se, cada vez mais, uma excelente oportunidade para a divulgação e fixação de marcas, produtos e serviços. Durante o decorrer do evento, os patrocinadores serão mencionados e destacados pela comunicação de palco e, além disso, haverá telões de Led nos quais serão exibidos os logotipos dos principais patrocinadores.

Faça já a sua inscrição, participe deste Carnaval com Jesus, traga toda a sua família e venha experimentar o amor e a alegria que só Deus pode te proporcionar!