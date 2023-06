Resultados da Operação Sentinela em Maio de 2023

Desenvolvida desde maio de 2020, a Operação Sentinela é realizada em todo o território capixaba e tem como objetivo a prática de diligências destinadas à localização de indivíduos com restrições judiciais. O Sistema de Inteligência da Polícia Militar (SIPOM), em parceria com o Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Civil, desenvolve ações que viabilizam o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, bem como verificação de denúncias de atividades criminosas.

No mês de maio deste ano, em decorrência da Operação Sentinela, a Polícia Militar realizou a prisão de 231 pessoas, havendo o cumprimento de 119 ordens judiciais de prisão. No ano de 2023 a operação já conta com 772 prisões, sendo 418 decorrentes de mandado de prisão. Somando-se a esses resultados, 192 armas de fogo foram apreendidas no ano de 2023 no contexto da operação, além de significativa quantidade de entorpecentes.

De acordo com o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, “com a colaboração da Operação Sentinela, a Polícia Militar tem alcançado excelentes resultados operacionais, em especial prisões qualificadas de homicidas e traficantes de drogas”.

