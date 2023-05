Resultados da Operação Sentinela do mês de abril 2023

No mês de abril, em decorrência da Operação Sentinela, a Polícia Militar realizou a prisão de 130 pessoas, havendo o cumprimento de 85 ordens judiciais de prisão. No ano de 2023 a operação já conta com 541 prisões, sendo 299 decorrentes de mandado de prisão. Somando-se a esses resultados, 144 armas de fogo foram arrecadadas no ano de 2023 no contexto da operação, além de significativa quantidade de entorpecentes.

A Operação Sentinela tem como objetivo retirar de circulação criminosos identificados ou já condenados, principalmente homicidas e traficantes, utilizando-se da atividade de inteligência da PMES, em parceria com o Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Civil, para o desenvolvimento de ações que viabilizem o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, bem como a verificação de denúncias de realização de atividades criminosas.

Para o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, os exitosos resultados obtidos por meio da Operação Sentinela são consequência do esforço conjunto de diversas instituições com responsabilidade na área de segurança pública, e do firme comprometimento e dedicação dos policiais militares, em especial os componentes do sistema de inteligência da PMES.

