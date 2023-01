Resultado do Bandes de 2022 vai chegar a R$ 80 milhões

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) está em vias de finalizar o balanço financeiro referente ao exercício 2022, com a perspectiva de alcançar R$ 80 milhões de lucro. Os bons números refletem o processo de reestruturação interna da instituição nos últimos quatro anos, que abrange desde a atualização do planejamento estratégico, reestruturação financeira, revisão de portfólio de produtos e serviços até a reformulação de seu modelo comercial do banco.

O resultado a ser divulgado é fruto dos novos produtos disponibilizados pelo Bandes no mercado, mas também e especialmente por aplicações financeiras, processos de renegociação de contratos e recuperação de créditos. O banco trabalha para ampliar os produtos e serviços ofertados aos empreendedores do Espírito Santo e vem apostando no fortalecimento e na atração de investimentos estratégicos, por meio de financiamentos, investimento em inovação e na indústria, além do financiamento aos municípios na busca de novas fontes para financiar projetos do Estado.

O Bandes tem passado por um esforço de modernização, com a revisão de processos e o investimento em tecnologia para buscar fortalecer a função que desempenha no desenvolvimento sustentável, atendendo com cuidado às necessidades de cada região, tanto na iniciativa privada quanto no setor público. A ampliação do portfólio de produtos para impulsionar o novo ciclo de desenvolvimento pós-pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), com linhas de crédito adequadas ao novo cenário, também vem sendo uma das prioridades da atuação do banco capixaba.

O valor liberado pelo Bandes se traduz também em diversificação de fontes de recursos e de público atendido. Do montante total, R$ 69,4 milhões correspondem ao apoio a projetos de financiamento com recursos do próprio banco, uma elevação de 35%, se comparado ao exercício anterior.

O ano de 2022 marca também a superação de R$ 1 bilhão com contratos de crédito com risco de fundos, inclusive oriundos do Fundo para Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap). São liberações vinculadas a serviços prestados pelo banco como operador de fundos, como o Programa Reflorestar, o Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec), o Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar (Funsaf) e à Fundação Renova/Saneamento Prefeituras.

Ampliação de recursos e do acesso ao crédito

Para subsidiar este papel de apoio ao empresariado capixaba, o Bandes tem trabalhado para ampliar suas fontes de recursos. O banco oficializou a captação de US$ 30 milhões no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esse processo só foi possível após a Fitch Ratings, uma das mais importantes agências internacionais classificadoras de risco de crédito, atribuir a classificação AA ao Bandes. A agência avaliou os aspectos econômico-financeiros, dos padrões de governança corporativa e da capacidade de crescimento que tornaram o banco apto a captar esse montante.

Com a atuação desde fevereiro de 2022, a linha de crédito Bandes Retomada é um dos principais mecanismos financeiros disponíveis para empresas interessadas na contratação de capital de giro. O programa encerra os dez primeiros meses de atuação com R$ 36,5 milhões liberados. Os R$ 30 milhões captados são um marco para história do banco e abrem novas alternativas para tornar a instituição cada vez mais sólida no mercado. Além disso, o banco tem à disposição, como repassador de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), o montante de R$ 135 milhões.

Ao mesmo tempo em que amplia suas fontes de recursos, o banco tem disponibilizado mecanismo garantidor à contratação de operações de crédito para financiamento nas instituições financeiras. Esse é o caso do Fundo de Aval Bandes, criado pelo Governo do Estado, que tem o objetivo de prestar garantia (total ou parcial) aos empréstimos levantados por micro e pequenas empresas.

Outros mecanismos se somaram a este, como a cooperação técnica e financeira para acesso aos recursos do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) assinada no Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae-ES). Com o convênio, será possível que microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte utilizem o Fampe como garantia complementar aos financiamentos do Bandes.

Mas afinal, o que significa trabalhar com fundos?

Os fundos de fomento são um dos principais mecanismos adotados pelas políticas públicas de desenvolvimento para financiar empreendimentos previstos em programas estruturantes, possibilitando a ampliação de ações em benefício ao bem-estar da população. No Estado, o Bandes é o principal gestor dos fundos estaduais destinados a diferentes políticas de desenvolvimento, como ciência, sustentabilidade e saneamento básico, por exemplo.

Essa atuação faz parte da estratégia do Bandes de promover o desenvolvimento sustentável para a população capixaba, graças a ações que procurem satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as próprias necessidades. Por isso, o Bandes atua em programas ligados ao desenvolvimento tecnológico e inovação, como o Funcitec, o incentivo à recuperação de áreas degradadas, como o Reflorestar, e a disponibilidade de recursos para projetos de saneamento básico, entre outras ações.

Um dos principais financiadores de inovação no Espírito Santo, o Bandes tem apoiado cada vez mais o fomento do ecossistema.

