Restituição do IR começa em 31 de maio; veja como receber primeiro

Restituição do IR começa a ser paga em maio

A restituição do Imposto de Renda de 2023 começa no dia 31 de maio, último dia para entrega da declaração, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (27) pela Receita Federal .

O primeiro lote de restituição é destinado, sobretudo, a cinco grupos: idosos com mais de 80 anos, idosos com mais de 60 anos, deficientes, portadores de doenças graves e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Fazer parte desses grupos, porém, não é garantia de receber a restituição no primeiro lote, já que a data da entrega da declaração também é importante. “Como o primeiro lote de restituição é em 31 de maio, e como precisamos encaminhar as informações aos bancos, muito provavelmente as declarações entregues até o dia 10 de maio das pessoas que são prioridade legal estarão nesse lote. As entregas posteriores, mesmo de pessoas com prioridade legal, muito provavelmente estarão em outro lote”, explica o auditor fiscal José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda 2023.

Neste primeiro lote, após as prioridades, é possível que outros contribuintes também recebam a restituição. Neste caso, vale a mesma regra: quem declarar antes, recebe antes. O envio das declarações pode ser feito a partir do dia 15 de março.

Além disso, selecionar o recebimento da restituição por Pix e usar a declaração pré-preenchida também são vantagens que ajudam a estar nos primeiros lotes. Veja o calendário:

Primeiro lote: 31 de maio

Segundo lote: 30 de junho

Terceiro lote: 31 de julho

Quarto lote: 31 de agosto

Quinto lote: 29 de setembro

Fonte: IG ECONOMIA