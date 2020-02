Restituição do IR agora pode cair em conta de banco digital; saiba como

arrow-options Instituto Êxito/Divulgação Instituto Êxito de Empreendedorismo assina acordo com governo de Pernambuco

O Instituto Êxito de Empreendedorismo firmou, nesta terça-feira (4), um Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco para promover a educação empreendedora junto aos alunos e profissionais da rede estadual de ensino, beneficiando ao todo mais de 600 mil pessoas.

O acordo foi assinado pelo presidente do Êxito, Janguiê Diniz, e pelo secretário de Educação de Pernambuco, Frederico da Costa Amâncio.

Todos podem: empresários criam instituto para ensinar jovens a empreender

A partir do convênio, todos os alunos e profissionais da rede poderão se inscrever, gratuitamente, nos cursos disponibilizados pelo Instituto Êxito. Para tanto, deverão acessar o site da instituição , realizar o cadastro e, a partir daí, navegar em todo o conteúdo disponível na plataforma.

arrow-options Divulgação Parceria vai beneficiar 600 mil professores e alunos





Além disso, os usuários terão acesso a mentorias online com os sócios do instituto – nomes como José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching – IBC, Janguiê Diniz, fundador do Grupo Ser Educacional, Antônio Carbonari Netto, fundador do grupo Anhanguera Educacional; Carol Paiffer, presidente da Atom, Geraldo Rufino, fundador da JR Diesel, João Appolinário, fundador e CEO da Polishop; Ricardo Bellino, empreendedor serial; Bruno Pinheiro, fundador da Be Academy; Gustavo Caetano, CEO da Samba Tech; João Kepler, partner Bossa Nova Investiments, Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, entre outros.

“Acreditamos que a educação muda vidas, histórias e destinos. Por isso, por meio do Instituto Êxito, os grandes empreendedores que o fazem doam, voluntariamente, seu tempo para promover a educação empreendedora a todos que a procuram, focando nos jovens do nosso país”, pontuou Janguiê Diniz.

“Não importa de onde vêm as pessoas, mas sim aonde elas querem chegar”, completou.

Diniz completou ainda que, para ele, foi muito simbólico fazer a celebração desse convênio na sede de uma escola estadual, uma vez que também foi aluno de rede pública.

“Por meio do Instituto, queremos viabilizar o sucesso de vários jovens carentes do país”, explicou.

O secretário Frederico Amâncio, que também é vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), destacou que “essa parceria, sem qualquer investimento do Estado, vem para dar continuidade ao empoderamento dos nossos mais preciosos recursos, que são os alunos e professores”. “Já ofertamos, em nossas escolas de tempo integral, aulas de empreendedorismo. Com o acordo, esse tema ganha reforço, em especial pelo peso dos empreendedores que integram o Instituto Êxito”, reforçou.

Participaram também da assinatura do acordo o vice-presidente do instituto, Cláudio Castro, e os sócios-fundadores Carol Paiffer e Rafael Figueiredo.