Restituição do IR: 1º lote paga R$ 7,5 bi, maior valor da história

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023 pagará um valor recorde: R$ 7,5 bilhões. A consulta para saber quem será contemplado nesta primeira rodada será aberta na quarta-feira (24) e o dinheiro cai na conta no fim do mês, no dia 31 de maio.

A Receita informa que 4.129.925 contribuintes terão direito a esse primeiro lote, que também contempla restituições residuais de exercícios anteriores.

Assim como em todos os anos, a Receita Federal paga de acordo com as prioridades legais:

246.013 idosos acima de 80 anos;

2.464.031 entre 60 e 79 anos;

163.859 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

1.052.002 cuja maior fonte de renda seja o magistério

Além destes, uma novidade neste ano é a inclusão nas prioridades dos contribuintes que escolheram receber a restituição via Pix. Só neste primeiro lote serão 204.020 que não possuem prioridade legal, mas que optaram pela modalidade de transferência imediata.

Como saber se a restituição está disponível

·O contribuinte deve acessar a página da Receita Federal;

·em seguida, ir em “Meu Imposto de Renda”;

·depois, escolher a opção “Consultar a Restituição”.

Caso você note alguma pendência na declaração, é possível enviar o documento retificador, corrigindo os erros.

