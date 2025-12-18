Saúde
Ressaca? Saiba em quanto tempo o fígado “elimina” o álcool do corpo
A coluna conversou com uma nutricionista para esclarecer quanto tempo o fígado leva para metabolizar o álcool do corpo; descubra
Com o calendário lotado de confraternizações de fim de ano, os exageros à mesa e nas taças são quase inevitáveis. Quando se trata dos brindes regados a álcool, os sintomas da ressaca surgem logo no dia seguinte, resultado direto do esforço do fígado para metabolizar o que foi consumido. Mas, afinal, quanto tempo o organismo leva para eliminar as doses ingeridas?
Para esclarecer a questão, a coluna Claudia Meireles conversou com a nutricionista Sabina Donadelli, que explicou como funciona o processo de metabolização do álcool e por que os sintomas da ressaca persistem, mesmo após uma boa noite de sono.
“O fígado é o principal responsável por metabolizar o álcool. Esse processo é lento e contínuo. Em média, o órgão leva cerca de uma hora para processar uma dose padrão de bebida alcoólica. Quando várias doses são ingeridas em sequência, o organismo não consegue acompanhar esse ritmo”, explica a especialista.
De acordo com Sabina, uma dose padrão contém cerca de 10 gramas de álcool puro (etanol) — medida usada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como referência para avaliar os efeitos do consumo alcoólico sobre a saúde.
Sintomas da ressaca e o esforço do fígado para eliminar o álcool
Para quem acha que dormir resolve os sintomas da ressaca, a nutricionista alerta que o fígado segue trabalhando intensamente durante a madrugada. “Acordar com dor de cabeça ou sensação de cansaço não é só resultado de uma noite maldormida. Esses sintomas indicam que o corpo ainda está lidando com o excesso de álcool”, afirma.
Segundo Sabina, o álcool é tratado pelo organismo como uma substância tóxica. Para eliminá-lo, o fígado precisa usar de muita energia, o que acaba sobrecarregando suas funções.
“Enquanto está focado na eliminação do álcool, o fígado suspende temporariamente outras tarefas importantes, como o controle da glicemia e o metabolismo de gorduras. Isso pode gerar sintomas como fraqueza, irritabilidade e dificuldade de concentração no dia seguinte”, completa a especialista.
