Ressaca? Saiba em quanto tempo o fígado “elimina” o álcool do corpo

A coluna conversou com uma nutricionista para esclarecer quanto tempo o fígado leva para metabolizar o álcool do corpo; descubra

Com o calendário lotado de confraternizações de fim de ano, os exageros à mesa e nas taças são quase inevitáveis. Quando se trata dos brindes regados a álcool, os sintomas da ressaca surgem logo no dia seguinte, resultado direto do esforço do fígado para metabolizar o que foi consumido. Mas, afinal, quanto tempo o organismo leva para eliminar as doses ingeridas?

Para esclarecer a questão, a coluna Claudia Meireles conversou com a nutricionista Sabina Donadelli, que explicou como funciona o processo de metabolização do álcool e por que os sintomas da ressaca persistem, mesmo após uma boa noite de sono.

“O fígado é o principal responsável por metabolizar o álcool. Esse processo é lento e contínuo. Em média, o órgão leva cerca de uma hora para processar uma dose padrão de bebida alcoólica. Quando várias doses são ingeridas em sequência, o organismo não consegue acompanhar esse ritmo”, explica a especialista.