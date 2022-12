Ressaca: aprenda 3 receitas milagrosas para o dia seguinte

Exagerou no álcool? O nutricionista Isaac Nunes dá dicas de receitas detox para se livrar da ressaca e voltar à vida

Saber a hora certa de recusar os drinques nas festas de Natal e Ano Novo é uma missão quase impossível para muitas pessoas. E uma das consequências é a famosa ressaca no dia seguinte.

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas provoca desidratação, aumento da atividade do fígado e alterações do sistema nervoso devido à queda dos níveis de açúcar no sangue. Os sintomas costumam incluir dores de cabeça, no corpo e no estômago, enjoo e vômito.

Se você está entre os que têm dificuldade de autocontrole, a dica para o dia seguinte é aumentar a ingestão de água. “Tome água, sucos e chás para diminuir a desidratação e busque uma alimentação leve”, sugere o nutricionista Isaac Nunes.

Suco de abacaxi com hortelã

Nunes explica que o abacaxi, além da alta concentração de água, contém bromelina. Ela ajuda na digestão de comidas mais pesadas, principalmente de proteínas, e evita a distensão abdominal.

Já o hortelã auxilia na digestão, aliviando náuseas e enjoos.

Receita: em um liquidificador, acrescente duas rodelas de abacaxi, 150 ml de água e folhas de hortelã. Se preferir, coe a bebida após bater. Também pode ser acrescentado gengibre no preparo.

Suco de laranja com gengibre

Tanto a laranja como o gengibre ajudam na desintoxicação. Os alimentos também ajudam a aliviar sensação de azia, gases, enjoo e dilatação abdominal.

A laranja é fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico. O gengibre, por sua vez, é um poderoso anti-inflamatório.

Receita: em um liquidificador, acrescente 150 ml de suco de laranja e bata com um pedaço de gengibre.

Água de coco, melão e gengibre

A água de coco funciona como um soro fisiológico natural, reequilibrando o corpo em caso de desidratação. Já o melão possui grande quantidade de água e bioflavonoides, que são antioxidantes e anti-inflamatórios naturais.

Para dar um gostinho a mais, Isaac indica misturar gengibre e hortelã no suco de água de coco com melão.

Receita: em um liquidificador, adicione 150 ml de água de coco, uma fatia de melão e um pedaço de gengibre. Bata tudo e sirva-se.