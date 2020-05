Resposta sobre lockdown em SP sai na quarta, diz Covas

Josué Damacena/IOC/Fiocruz São Paulo enfrenta pior momento da pandemia de Covid-19

O estado de São Paulo registrou, nas últimas 24 horas, mais 215 mortes causadas pela covid-19. No total, o estado contabiliza 5.773 óbitos pelo novo coronavírus (covid-19) em 229 municípios. Os dados, divulgados hoje (22), são da Secretaria de Estado da Saúde.

De acordo com o governo do estado, o vírus continua se espalhando em São Paulo e já há o registro de pessoas contaminadas em 500 dos 645 municípios paulistas. No total, até hoje, foram computados 76.871 casos da covid-19, sendo 3.132 novos registros nas últimas 24 horas.

Em todo o estado, são 4.433 pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI’s), que recebe os casos graves , e 7.176 em enfermarias, o que inclui casos suspeitos e confirmados.

Nas UTI’s, a taxa de ocupação é de 74.7% no estado e 91.4% na capital paulista. De acordo com o governador de São Paulo, João Doria, a possibilidade de um bloqueio total no estado ainda não é descartada e depende da adesão ao isolamento social .