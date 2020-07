Responsabilidade nas redes sociais é tema do Just Talk – o Podcast do TJES

A responsabilidade nas redes sociais é o tema do novo episódio de Just Talk – o Podcast do TJES – que traz a participação do juiz Thiago Franco, titular da Segunda Vara Cível de Nova Venécia. Em tempos de pandemia e distanciamento social, as pessoas utilizam ainda mais as plataformas virtuais, seja para trabalhar ou manter o contato com amigos e família. Mas até onde vai o exercício da liberdade de expressão?

De acordo com o magistrado, a liberdade de expressão está estabelecida no artigo 5º da Constituição Federal, mas também pode ser compreendida pela tradição familiar: “Nossos avós tinham o hábito de falar que o nosso direito termina onde começa o direito do próximo. E essa regra é totalmente aplicável quando estamos diante de uma rede social”.

Ao longo do episódio o juiz explica a diferença entre os crimes de calúnia, injúria e difamação; fala sobre a responsabilidade das redes sociais em filtrar conteúdos; e comenta casos como o do Homem Pateta, que ainda está sob investigação policial.

Ouça aqui o episódio na íntegra.

Leia aqui a transcrição completa.

Vitória, 22 de julho de 2020

